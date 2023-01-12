MacBook Pro от Apple может впервые получить сенсорный экран: что об этом известно

На ноутбуках MacBook могут появиться сенсорные экраны. Компания Apple занимается разработкой, хотя окончательно проект еще не утвержден и планы могут измениться.

Видео дня

По предварительным оценкам компания может выпустить свой первый MacBook с сенсорным экраном уже в 2025 году. Детали сообщило издание Вloomberg.

Когда появится сенсорный MacBook Pro

В прошедшее десятилетие Apple заявляла, что сенсорные экраны будут плохо работать на ноутбуках. Для сенсорного интерфейса лучше выбрать iPad. Озвучивали также финансово-экономические беспокойства, якобы сенсорные MacBook могут негативно повлиять на продажи iPad.

Однако прогресс не стоит на месте, конкуренты Apple активно используют сенсорные экраны: Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung, Acer давно запустили в продажу такие ноутбуки. Сейчас Apple является единственным производителем компьютеров, не использующим сенсорные экраны в ноутбуках.

Поэтому есть все основания полагать, что скоро MacBook Pro также будет оснащен сенсорным экраном.

Как будет выглядеть новый MacBook Pro

По словам экспертов, первый сенсорный MacBook Pro от Apple будет иметь традиционный дизайн, включая стандартный трекпад и клавиатуру. Экран по примеру iPhone или iPad будет поддерживать сенсорный ввод и жесты.

Apple также планирует перевести экраны MacBook Pro на органические светодиоды или технологию OLED. Сейчас компания использует жидкокристаллические дисплеи на компьютерах Mac, но iPhone и Apple Watch уже перешли на OLED. Это улучшит яркость и цвет. Подобная технология появится на iPad Pro, обновление которого выйдет в первой половине 2024 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Windows и Mac показали скрытые функции, доступные для каждого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!