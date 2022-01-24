Лучшие способы хранить фото с телефона: как не потерять снимки навсегда

Чтобы сохранить ценные фотографии с телефона, лучшим решением станет резервное копирование. Выбрать можно облако или внешний накопитель, главное успеть вовремя сделать копии.

Об эффективных методах пишет Fox News. Сохранить файлы можно, просто воспользовавшись возможностями телефона.

И Android, и iOS позволяют создавать резервные копии фотографий в облаке для хранения. Это легко, и для этого не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

На iPhone:

Откройте "Настройки" на устройстве и коснитесь значка с вашим именем вверху.

Нажмите iCloud, затем коснитесь "Фото".

Включите iCloud Photos, чтобы начать сохранять фотографии в облаке.

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Процесс может занять некоторое время. После завершения все сделанные вами фотографии будут автоматически сохранены в облаке. Вы также можете просмотреть их на своем рабочем столе, войдя в iCloud.com с помощью идентификатора Apple ID.

На Android:

Откройте приложение Google Фото и войдите в него.

В правом верхнем углу коснитесь фотографии или инициалов своей учетной записи.

Выберите "Настройка фотографий" и "Резервное копирование и синхронизация".

Включите резервное копирование и синхронизацию.

После создания резервной копии будущие фотографии будут храниться в облаке. Вы можете просматривать, редактировать и сортировать их в Google Фотографии, а также открыть их со своего рабочего стола на странице Google.com/photos.

Примечание. В iCloud и Google Фото предоставляется ограниченное бесплатное хранилище. Больше памяти обойдется вам от 99 центов до 1,99 доллара в месяц.

Эти устройства обычно имеют больший объем памяти и большую скорость, а также их труднее потерять. К тому же сегодня они дешевле, чем много лет назад.

Сохранять фотографии на флеш-накопителе заманчиво – они маленькие и легкие. Но их так же просто потерять. Кроме того, самые дешевые диски обычно не защищены паролем.

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