Лучшие способы хранить фото с телефона: как не потерять снимки навсегда

Надежда Данищук
Технологии
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Лучшие способы хранить фото с телефона: как не потерять снимки навсегда

Чтобы сохранить ценные фотографии с телефона, лучшим решением станет резервное копирование. Выбрать можно облако или внешний накопитель, главное успеть вовремя сделать копии.

Об эффективных методах пишет Fox News. Сохранить файлы можно, просто воспользовавшись возможностями телефона.

Поместите фотографии в облако

И Android, и iOS позволяют создавать резервные копии фотографий в облаке для хранения. Это легко, и для этого не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

На iPhone:

  • Откройте "Настройки" на устройстве и коснитесь значка с вашим именем вверху.

  • Нажмите iCloud, затем коснитесь "Фото".

  • Включите iCloud Photos, чтобы начать сохранять фотографии в облаке.

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Процесс может занять некоторое время. После завершения все сделанные вами фотографии будут автоматически сохранены в облаке. Вы также можете просмотреть их на своем рабочем столе, войдя в iCloud.com с помощью идентификатора Apple ID.

На Android:

  • Откройте приложение Google Фото и войдите в него.

  • В правом верхнем углу коснитесь фотографии или инициалов своей учетной записи.

  • Выберите "Настройка фотографий" и "Резервное копирование и синхронизация".

  • Включите резервное копирование и синхронизацию.

После создания резервной копии будущие фотографии будут храниться в облаке. Вы можете просматривать, редактировать и сортировать их в Google Фотографии, а также открыть их со своего рабочего стола на странице Google.com/photos.

Можно хранить фото на облаке

Примечание. В iCloud и Google Фото предоставляется ограниченное бесплатное хранилище. Больше памяти обойдется вам от 99 центов до 1,99 доллара в месяц.

Для резервного копирования используйте безопасный внешний диск

Эти устройства обычно имеют больший объем памяти и большую скорость, а также их труднее потерять. К тому же сегодня они дешевле, чем много лет назад.

Способ, которым не следует пользоваться для хранения фото

Сохранять фотографии на флеш-накопителе заманчиво – они маленькие и легкие. Но их так же просто потерять. Кроме того, самые дешевые диски обычно не защищены паролем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как продлить срок службы батареи iPhone.

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