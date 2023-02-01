Ледяная 6-километровая комета несется навстречу Солнцу: что известно ученым

Нетипичная для нашей Солнечной системы комета под названием 96P/Machholz 1 несется по орбите Юпитера навстречу Солнцу. За ее судьбой наблюдают ученые Европейского космического агентства с помощью аппарата SOHO (в переводе с английского – Обсерватория Солнца и Гелиосферы).

Видео дня

Как отмечает Live Science, ученые считают, что комета 96P/Machholz 1, которая является ледяным шаром шириной 6 километров, прибыла из-за пределов нашей Солнечной системы. Сейчас она двигается в космосе, оставляя после себя ледяной след.

Хвост кометы состоит из газа, проникающего сквозь ледяную поверхность объекта под воздействием солнечного излучения. Когда 96P/Machholz 1 наблюдали в 2008 году, анализ выброшенного ею материала натолкнул ученых на предположение о ее "внеземном" происхождении. Дело в том, что по сравнению с другими кометами, она содержит менее 1,5% ожидаемого уровня химического вещества цианогена, а также имеет низкое содержание углерода. Нынешнее приближение кометы к Солнцу может открыть ученым новые ее тайны.

"96P – очень нетипичная комета, как по составу, так и по поведению, поэтому мы никогда точно не знаем, что мы можем увидеть", – заявил астрофизик из Лаборатории военно-морских исследований в Вашингтоне Карл Баттамс, выразив надежду, что новые данные о комету смогут заинтересовать многих людей.

Первооткрывателем кометы является Дэвид Мачхольц, который заметил ее в 1986 году с помощью самодельного телескопа из картона.

С тех пор 96P/Machholz 1 совершила уже 5 оборотов вокруг Солнца и осталась почти невредимой благодаря своим гигантским размерам. Для сравнения, 6-километровая 96P/Machholz 1 составляет две трети от размера горы Эверест – самой высокой горы на планете Земля. Обычно же кометы, летящие в направлении Солнца, имеют размеры не более 10 метров в ширину, а потому сгорают, приближаясь к светилу.

31 января комета была втрое ближе к Солнцу, чем Меркурий.

Ученые считают, что комета была выброшена из ее родной Солнечной системы под действием силы тяготения гигантской планеты. Впоследствии, после блуждания в космосе, 96P/Machholz 1, по всей вероятности, попала под действие силы притяжения Юпитера, который затянул ее в нашу Солнечную систему.

Вместе с тем ученые предполагают, что комета может быть и не инопланетной, а просто образовалась в малоизученных регионах нашей Солнечной системы.

Комета 96P/Machholz 1 сейчас находится в созвездии Водолея. Из Киева комету можно наблюдать, глядя в южном направлении на высоте 28° над горизонтом.

Для невооруженного глаза комета будет едва заметна, но за ней можно наблюдать с помощью небольшого бинокля.

Сейчас она находится в 134,090,942 км от Земли. Ее свет достигает нашей планеты за 7,27 минуты. Ближе всего к Земле комета 96P/Machholz 1 приблизится 16 июня 2028 года, когда расстояние до нее составит "всего" 47,855,756 км.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о приближении к Земле уникальной зеленой кометы, которую не видели 50 тысяч лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.