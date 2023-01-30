Уникальная зеленая комета, которую не видели 50 тысяч лет, приблизилась к Земле: когда будет лучше видно. Фото

Астрономы готовятся к уникальному событию. К Земле приблизилась Зеленая комета, которую не видели 50 тысяч лет.

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Небесное тело пролетит настолько близко, что люди смогут его увидеть. Подробнее рассказали в NASA.

Комета C/2022 E3, которую еще называют Зеленой, открыли в марте 2022 года ученые Паломарской обсерватории в Калифорнии.

Теперь ее можно рассмотреть в телескоп, но астрономы говорят, что вскоре каждый желающий сможет увидеть Зеленую комету с помощью бинокля или даже невооруженным глазом. Это произойдет в начале февраля.

Комета приблизится к Земле на расстояние около 42 миллионов километров уже 1 февраля. 8 февраля его можно будет наблюдать между Марсом и яркой звездой Капелла, а 10 февраля – близ Марса.

С приближением к Земле комета будет сиять ярче. Небесное дело имеет длинную орбиту, ведущую ее от внешней части Солнечной системы. Ученые отметили, что хвост кометы раскололся на 2 части, назвав это событием разъединения.

Чтобы увидеть комету, следует смотреть на северное небо сразу после заката. Без телескопа комета 2022 E3 (ZTF), вероятно, будет выглядеть как слабое пятно в небе с зеленоватым оттенком.

Хвост не будет выглядеть столь эффектно, если пытаться его найти невооруженным глазом, поэтому астрономы советуют все же найти увеличительный прибор для наблюдения за небесным телом. Комета появляется раз в 50 тысяч лет, потому это действительно уникальное событие.

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