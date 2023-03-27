Какие SMS опасно хранить на телефоне: могут использовать мошенники

Современные телефоны уже давно вышли за пределы функционала обычного средства связи и стали своеобразным цифровым отражением личности своего владельца. На устройствах хранится огромное количество важной и чувствительной информации, которая может представлять опасность, если попадет в не те руки. В частности, речь идет о SMS.

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Один из способов уберечь себя от опасности – удалить лишние сообщения. OBOZREVATEL разбирался, какие именно SMS не нужно ни в коем случае хранить в памяти гаджета.

Логины, пароли, секретные коды

Многие онлайн-сервисы при регистрации и дальнейшем использовании присылают своим пользователям сообщения с информацией для доступа – логинами, паролями, секретными кодами и т.д. Обычно это одноразовые комбинации, действующие в течение короткого времени. Но от них все равно лучше избавляться сразу после использования, ведь злоумышленники знают, как воспользоваться такими данными.

Чувствительная личная информация

Некоторые пользователи до сих пор используют SMS, чтобы отправлять друг другу личную информацию – от фотографий, до дат рождения и других паспортных данных. Все эти данные лучше скачивать на более безопасные носители, чем память телефона, и тут же от них избавляться.

Сообщения с подозрительными ссылками

Одним из способов онлайн-мошенничества является рассылка сообщений, похожих на информационные или сервисные сообщения, содержащие ссылки на опасные страницы. Это могут быть сайты, заражающие устройство вирусом или так называемые фишинговые страницы, через которые мошенники воруют личные данные. Поэтому первое правило таких сообщений – не переходить по ссылкам, если вы не уверены в отправителе на 100%, и не хранить их в памяти, чтобы не нажать на ссылку случайно.

SMS от банка

Обычно службы безопасности банков делают все возможное, чтобы обезопасить своих клиентов от любых рисков, рассылая сообщения. Одноразовые пароли становятся недействительными через несколько минут, личная информация, такая как номер карты, подается лишь частично и каждая SMS содержит все необходимые предупреждения. Потому хранить их в принципе можно. Но специалисты по кибербезопасности все же рекомендуют без крайней надобности такие данные в памяти устройства не держать.

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