Какие продукты лучше никогда не разогревать в микроволновке

Казалось бы, нет ничего проще, чем разогреть еду в микроволновке. Но есть целый список продуктов, которые ни в коем случае не стоит разогревать в ней. Разве что вы снимаете вирусное видео или очень соскучились по уборке.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие продукты лучше не разогревать в микроволновке во избежание маленькой катастрофы на кухне, а также о том, какие продукты из микроволновки будут просто безвкусными.

Яйца

Если у вас нет жажды экспериментаторства и нездорового авантюризма, целые яйца в микроволновке лучше не разогревать. Результатом такого разогрева, хоть и не со 100% гарантией, будет взрыв и отмыванием стен микроволновку от яйца.

Это происходит из-за накопления пара под скорлупой, которая, из-за быстрого нагревания, так же быстро найдет себе выход.

Если вы решились на эксперимент и у вас ничего не произошло, будьте внимательны, потому что яйцо может взорваться и уже после того, как вы его достанете из микроволновки.

Соусы на основе томатов с растительным маслом

Такой соус очень быстро разогреется в микроволновке, но с ним надо быть очень осторожным. При быстром нагревании в микроволновке он имеет свойство превращаться в своеобразный вулкан, когда обжигающая масса прорвет верхний слой и начнет извергаться за пределы посуды.

Зрелище будет поразительным, но убирать придется потом еще долго. К тому же есть риск получить ожоги.

Итак если вы вздумаете разогреть такой соус в микроволновке, будьте осторожны и по меньшей мере прикрутите мощность прибора.

Виноград

Здесь ситуация аналогична яйцу, но виноград может не только взорваться, но и вспыхнуть. И это несмотря на то, что состоит он из жидкости. Происходит это потому что круглые водянистые объекты фокусируют излучение микроволноки внутри себя, создавая горячие сгустки в центре. А когда энергетические потоки выходят наружу, они сливаются и образуют электромагнитное поле, которое генерирует плазму.

Разогревать изюм также не лучшая идея – он не взорвется, но будет дымить.

Вода

Нет-нет, мы не будем запрещать вам греть воду в микроволновке. Но только в том случае, если вам нужна просто кружка теплой воды. Если же вы решили вскипятить воду в приборе – подумайте еще раз. Прежде всего, в процессе разогрева вода может так и не закипеть, а ваша кружка треснет от перегрева.

Сама же вода может устроить взрывное шоу уже когда вы достанете ее из микроволновки и закинете внутрь пакетик чая. В такой момент все компоненты в кружке достигнут критической температуры одновременно и, вероятнее всего, произойдет взрыв, который зальет все кипятком.

Листовые овощи

Доцент кафедры электротехники Университета Колорадо Марк Голковски рассказал, что зеленые листья или даже стручок зеленой фасоли могут содержать достаточно минералов, чтобы заискрыть в микроволновке. Поэтому, просто забудьте об этом.

Картофель и баклажаны

Если забросить картофелину в микроволновку, не пронзив несколько дырочек в ее кожуре, она также может взорваться. Хоть и не так сильно, как яйцо. Кроме того, вода внутри картофеля во время разыгрывания в микроволновке превратится в пар и текстура овоща, и его вкус, будут испорчены.

С баклажанами ситуация примерно такая же, как и с картофелем. Если не сделать дырок – ждите беды.

Морковь

Это еще один овощ, которому нечего делать в микроволновке. Во время созревания морковь получает минералы, такие как железо, магний и селен. Любой из них может спровоцировать взрывоопасную реакцию под влиянием интенсивного тепла и излучения микроволновки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно разогревать пищу в микроволновке, чтобы она не взрывалась и не разбрызгивалась.

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