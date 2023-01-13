Как разогревать еду в микроволновке, чтобы она не взрывалась и не разбрызгивалась

Микроволновая печь существенно упростила жизнь всем, ведь теперь не нужно использовать сковороду или кастрюлю, чтобы разогреть порцию еды: ее достаточно наложить в тарелку и поставить на разогрев. Но медаль, традиционно, имеет две стороны: несмотря на то, что большинство пищи, которую мы разогреваем в микроволновке ведет себя там послушно, некоторая еда любит устраивать нам взрывные сюрпризы.

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OBOZREVATEL объясняет простые правила разогрева пищи в микроволновке, которые позволят оставить все в чистоте.

Как сделать, чтобы еда не взрывалась и не разбрызгивалась

Разогревайте пищу в микроволновке на легком "огне". Если вы немного прикрутите мощность устройства, еда будет разогреваться несколько дольше, но это позволит избежать резкого нагревания, которое может привести к грязным сюрпризам.

Всегда прокалывайте еду вилкой. Это позволит вам избежать накопления пара внутри продукта, который может привести к взрыву.

Если вы разогреваете жидкую пищу, ни в коем случае не накрывайте ее крышкой и не закрывайте ее герметично. Может казаться, что так она лучше прогреется, но на самом деле это создаст пар под крышкой, который, вероятно, найдет себе выход во время разогрева и вас будет ждать грязная микроволновка.

Не используйте микроволновку слишком долго. Даже если вам кажется, что для разогрева пищи нужно много времени, лучше сделать это несколько раз, на несколько секунд остановив микроволновку. Также полезно перемешивать еду во время разогрева. Это улучшит распределение тепла и позволит быстрее разогреть порцию.

Самый простой совет – приобретите и используйте пластиковую крышку от брызг для микроволновки. Она стоит недорого, но не раз спасет вас во время разогрева "взрывчатой" пищи.

Если вы все-таки недопиливали пищу и теперь вам нужно отмыть микроволновку, раньше OBOZREVATEL рассказывал, как это сделать проще.