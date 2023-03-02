Как выглядело первое в истории человечества селфи, сделанное почти 200 лет назад. Фото

Развитие мобильных телефонов, в которых с каждым годом появлялись все лучшие и лучшие камеры, уже давно спровоцировали бум фотографирования всего, что только фотографируется. Однако появление соцсетей снова перевернуло все вверх дном, поставив собственное "Я" фотографа выше самого фото. Так сеть заполонили миллионы и миллионы снимков, получивших название селфи.

Видео дня

Однако сама идея селфи или автопортрета появилась задолго до бума мобильных телефонов, когда фотография только находилась на заре своего развития. OBOZREVATEL рассказывает о фото, которое считается первым в истории человечества селфи, а также о том, кто пошел еще дальше, сделав первое в истории космическое селфи.

Не автопортрет, а селфи

Фотографические автопортреты были удивительно распространены в первые дни исследования и изобретения фотографии. Дело в том, что фотографам-экспериментаторам удобнее было экспериментировать с самим собой, чем искать себе какого-нибудь помощника. Поэтому среди исторических фото начала 19 века можно найти большое количество селфи-автопортретов.

Первое же такое фото, как считается, было сделано в 1839 году химиком-любителем и фотографом-энтузиастом из Филадельфии (США) по имени Роберт Корнелиус (Robert Cornelius).

Фото он сделал, установив фотоаппарат на заднем дворе семейного магазина. Для того чтобы сделать автопортрет, Корнелиус снял крышку объектива (помним, что никакого автоспуска тогда не существовало!), а затем забежал в кадр, где сидел неподвижно, пока делалась фотография. Затем он закрыл объектив, чтобы запечатлеть снимок.

После того, как Корнелиус проявил фото, на обороте снимка он написал "Первая фотография, сделанная при свете. 1839".

Вот, как выглядело это фото:

Оно было сделано методом, называвшимся дагеротипией. Для фотографии нужна была отполированная медная пластина, покрывавшаяся слоем серебра. Непосредственно перед тем, как делать фото, пластину во тьме обрабатывали парами йода и вставляли в фотоаппарат. Таким образом, на ней образовывался светочувствительный слой йодистого серебра.

Для самой фотосъемки камеру с пластиной накрывали темным сукном, а объект фотографирования располагали в лучах яркого света. Когда объектив открывался, фотография медленно фиксировалась на пластине – обычно это занимало от 15 до 30 минут. Но для ее проявки пластину нужно было еще обработать парами ртути.

Впоследствии полученное фото нужно было зафиксировать на пластине с помощью специального фиксирующего вещества – тиосульфата натрия.

Как видите, медленное и не слишком безопасное дело, чтобы потешить себя селфи.

Космическое селфи на зависть всем

Первое же космическое селфи принадлежит астронавту Баззу Олдрину, который в 1966 (за три года до высадки на Луну) сфотографировал себя во время миссии Gemini-12. Для снимка он использовал оборудование для внекорабельной деятельности (EVA), которое используется при выходе в открытый космос и оснащено специально разработанной камерой.

До Олдрина космическое селфи также делал астронавт Майкл Коллинз во время миссии Gemini-10. Однако назвать его действительно космическим нельзя, поскольку снимок Коллинза был сделан внутри капсулы.

Так что Олдрин, вписавший себя в историю человечества, как первый человек, ступивший на Луну, также может считаться автором и первого космического селфи.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, как выглядел первый в истории мобильный телефон.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.