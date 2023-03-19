Как ускорить домашний интернет и Wi-Fi: лучшие советы

Учитывая повсеместную зависимость от интернета, в которую попали почти все украинцы, проблемы с ним приводят к сильным головным болям. Особенно досаждает, когда интернет вроде бы и есть, но работает очевидно хуже, чем должен.

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Казалось бы, приходится просто смириться и пожать плечами, но на самом деле можно испытать несколько несложных уловок, которые помогут ускорить работу сети. OBOZREVATEL рассказывает подробности.

Быстрее не будет

Стоит уяснить простую вещь: вы не можете сделать домашний интернет быстрее, чем тот, за который платите по тарифу. Если у вас в контракте с провайдером указана скорость 100 Мбит, то вы никоим образом не получите 120 или 150 Мбит, как бы ни старались.

Чтобы узнать, соответствует ли ваша скорость той, что заявлена провайдером. Вы можете воспользоваться бесплатным тестом на сайте speedtest.net. Однако учитывайте, что максимальную скорость вы получите на относительно близких серверах. Так что если вы в Украине, но пытаетесь протестировать скорость соединения с сервером в США, это нормально, что скорость будет ниже заявленной.

Если вас очень смущает скорость интернета, подумайте о переходе на более быстрый тариф.

Слишком много устройств

Не стоит забывать, что канал интернета у вас один, а "потребляющих" его устройств может быть много. Так что если одно из устройств будет грузить фильм на полной скорости, на других гаджетах сеть может немного тормозить.

В этом случае вам просто нужно принять реальность.

Не стоит забывать и о том, что телефоны и планшеты могут использовать интернет в фоновом режиме и влиять на его общую скорость.

Быстрый роутер

Иногда скорость интернета также может зависеть и от вашего роутера, ведь именно он раздает сеть на все ваши гаджеты. Если у вас старый Wi-Fi-роутер, вероятно, он не поддерживает современные технологии, а значит, при быстром интернете вы получаете не слишком быстрый Wi-Fi.

Кроме того, более дорогой роутер будет обеспечивать качество сигнала на большем расстоянии, чем дешевый или старый. Это может быть важно, если вы живете в частном доме. Какие бывают скорости:

WiFi 4: 802.11n. Максимальная скорость – 300 Мбит/с.

WiFi 5: 802.11ac. Максимальная скорость – 3,5 Гбит/с.

WiFi 6/WiFi 6E: 802.11ax. Максимальная скорость – 9,6 Гбит/с.

Также важно, чтобы роутер мог работать не только в диапазоне 2,4 ГГц, но и 5 ГГц. Вот почему:

диапазон 2,4 ГГц имеет больший радиус действия, но он медленнее и на нем работает большинство приборов, поэтому он может быть перегружен даже если волны вашего роутера будут перекрещиваться с соседским. Этот диапазон также чувствителен к электронике, не использующей интернет, в частности – к микроволновым печам;

в то же время диапазон 5 ГГц имеет большую скорость передачи данных, но не имеет такого же расстояния волны и "не дружит" с препятствиями в виде стен, пола/потолка и т.д.

К счастью, вам не нужно будет делать выбор, поскольку современные роутеры способны одновременно работать в двух диапазонах. Однако, вам придется переключать сеть, если вы захотите, чтобы гаджет перешел с 5 на 2,4 ГГц.

Обновите и перезапустите роутер

Как и любая техника, роутер не может быть постоянно включен, поэтому вы можете выключать его на ночь, или, по крайней мере, перезапускать его время от времени.

Также важно, чтобы ваш роутер всегда работал с новейшим программным обеспечением, поэтому нужно временами проверять, не выпустил ли ваш производитель обновление прошивки, которое можно загрузить с официального веб-сайта.

Переместите роутер

Если роутер расположен в отдаленном углу дома или квартиры, ему будет труднее направлять свой сигнал туда, где он действительно нужен.

Лучшее место для роутера – посреди дома. Также будет хорошо, если вы разместите его на шкафу, но ни в коем случае не на полу.

Размещение роутера у наружной стены также приведет к тому, что часть его волн просто окажется на улице. Поэтому такого размещения тоже следует избегать.

Не загромождайте роутер

Растения и емкости с водой, как аквариумы, могут поглощать беспроводной сигнал 2,4 ГГц, уменьшая его радиус действия. Зеркала с серебряным покрытием также могут глушить Wi-Fi.

Используйте проводное соединение

Если вам нужен интернет для работы на ноутбуке, просто подсоедините кабель от роутера к ноутбуку. Таким образом вы будете получать "чистый" интернет без каких-либо потерь, спровоцированных Wi-Fi-роутером.

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