Как усилить сигнал Wi-Fi дома: простой способ

Медленный интернет может быть большой проблемой, когда вам нужно сделать много работы или вы хотите посмотреть кино онлайн. Но способ, как усилить сигнал Wi-Fi на домашнем роутере, не потребует от вас больших усилий. Вы сможете повысить скорость самостоятельно.

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Как пишет издание Sante Plus, для этого вам понадобится только пищевая фольга. Из нее можно сделать отражатель радиоволн, которые и излучает роутер. Все, что вам понадобится, это рулон обычной алюминиевой фольги или алюминиевая банка, небольшая коробка и клей или скотч.

Сначала приклейте алюминиевую фольгу ко всей внутренней поверхности коробки. Ее размер должен примерно совпадать с размерами роутера. Идеальный выбор – это коробка от самого устройства, если она у вас сохранилась. Теперь этот отражатель нужно поставить сзади антенны. Таким образом, чтобы он был направлен вглубь помещения, где вы пользуетесь беспроводным интернетом.

Если вы взяли для этой же задачи банку, сначала ее хорошо помойте и высушите, а затем вырежьте верх и низ. В результате у вас должен получиться металлический цилиндр. Разрежьте его вдоль, чтобы получить плоский лист металла и поместите его за антенной роутера. Закрепить этот отражатель можно с помощью скотча.

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