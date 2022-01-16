Как продлить срок службы батареи iPhone: шесть простых советов

Быстрая разрядка аккумулятора iPhone – это довольно частая проблема, которая знакома многим пользователям. К сожалению, большинство просто игнорирует ее, пока проявления не становятся критическими. Однако существует несколько простых способов оттянуть тот день, когда замена аккумулятора станет необходимой.

Как рассказал Dailystar, причина быстрого разряда аккумулятора далеко не всегда связана с самим аккумулятором, как бы странно это ни звучало. Там же собрали шесть самых распространенных причин, почему iPhone может быстро разряжаться и как предотвратить его быструю разрядку и продлить срок службы батареи.

Некоторые приложения на вашем iPhone продолжают работать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Вы не можете удалить их, чтобы сэкономить заряд батареи, но есть несколько умных и простых способов оптимизировать использование батареи в этом случае.

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"Не пытайтесь постоянно закрывать приложения для iPhone. Это не только пустая трата времени, но и может принести больше вреда, чем пользы", – сказано в статье.

В Apple объяснили, что когда недавно использованные приложения появляются в карусели, они на самом деле не открыты, но находятся в режиме ожидания и не разряжают батарею.

"Но смахивание их, а затем перезапуск, когда вы хотите их использовать, высасывает энергию из аккумулятора. И чем больше вы нагружаете его, тем быстрее он разряжается, а перезапуск этого приложения также занимает больше времени", – рассказали эксперты.

Довольно часто многие устанавливают максимальную яркость телефона, однако постоянно работать на полную мощность гаджет не должен.

"Чем ярче экран вашего телефона, тем быстрее разряжается аккумулятор", – сказано в статье.

Авторы материала посоветовали в этом случае включить функцию Apple Auto-Brightness, которая будет регулировать яркость дисплея в зависимости от окружающего освещения.

Активация режима энергосбережения выглядит довольно разумной. Это поможет отключить некоторые энергоемкие функции телефона.

"Однако, хотя это может продлить срок службы батареи вашего iPhone, это также означает, что некоторые приложения, инструменты и функции на вашем телефоне временно перестанут работать", – предупредили специалисты.

Им можно воспользоваться даже если вы не в самолете. Например, если вы попали в ситуацию, когда у вас нет надежды получить сигнал, лучше переключиться в режим полета. Это остановит iPhone от постоянного поиска сети и сохранит заряд батареи.

Иногда ваша батарея начинает разряжаться, потому что она изношена, и вам нужно ее заменить. Чтобы проверить состояние батареи, следует зайти в "Настройки" и прокрутить вниз до раздела "Аккумулятор".

Здесь выбрать параметр "Состояние батареи", где вы увидите ее максимальную емкость, которая указана в процентах и ​​указывает ее точный износ по сравнению с тем, когда она была новой.

"Ваша батарея считается изношенной, если она ниже 80%, а это означает, что пришло время обновить батарею", – объяснили эксперты.

В вашем телефоне много функций, которые расходуют заряд батареи. Вы можете сэкономить заряд, отключив их.

Для этого отключите "Настройки местоположения", выбрав "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Службы геолокации".

Другой вариант – запретить приложениям проверять наличие нового контента в фоновом режиме. Для этого следует перейти в "Настройки" > "Основные" > "Обновление фонового приложения" и выключите переключатель.

"В вашем iPhone есть встроенный инструмент, позволяющий точно определить, какие приложения расходуют заряд аккумулятора. Чтобы проверить, перейдите в "Настройки"> "Аккумулятор". Здесь нажмите на опцию "Последние 10 дней", которая показывает использование батареи для различных приложений за последние полторы недели. При этом вы сможете увидеть, какие приложения разряжают вашу батарею в процентном выражении. Например, если рядом с приложением указано 20%, это означает, что оно израсходовало пятую часть заряда батареи", – сказано в статье.

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