Как правильно первый раз заряжать новый телефон: полностью разряжать не стоит

Этот день настал – вы решили купить новый смартфон. По всей вероятности, продавцы в магазине порекомендуют вам несколько важных нюансов относительно первой зарядки.

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Смартфон могут посоветовать разрядить полностью до нулевой отметки, а затем зарядить до 100%. Действительно ли это необходимое условие для дальнейшей правильной эксплуатации гаджета и почему это делать не стоит, разбирался OBOZREVATEL.

Нулевая отметка

Современные литий-ионные аккумуляторы лучше вообще не разряжать до полного отключения. А новый смартфон, по словам экспертов, полностью разряжать можно только после того, как вы впервые на 100% его зарядите. Иначе высок риск навредить батарее.

Так что новый телефон полностью разряжать сразу после покупки не стоит. Напротив, разработчики смартфонов советуют зарядить его до 100%, а потом уже разряжать, и лучше – не до полного отключения.

Можно ли зарядить новый смартфон в машине

Эксперты отмечают, что делать это стоит только и в крайнем случае и при условии, что зарядка в авто имеет хорошее качество.

Таким образом, полная зарядка смартфона сразу же после покупки рекомендуется всеми производителями – так можно определить максимальную емкость питания аккумулятора. Уровень заряда гаджета нельзя измерить силой напряжения, поэтому правильное определение зависит от измерения количества входящей и исходящей энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли часто подзаряжать смартфон, когда батарея еще не села.

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