Как пользоваться смартфоном, когда на улице мороз

Елена Расенко
Технологии
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Как пользоваться смартфоном, когда на улице мороз

В зимние холода на улице становится проблематичным использование смартфонов. У гаджета на холоде быстро разряжается батарейка, а для того, чтобы нажать что-то на экране, приходится то и дело снимать перчатки и мерзнуть самому.

Часто даже производители указывают на возможные сбои в работе техники при сильном морозе. В инструкциях встречается пометка о возможности использовать смартфоны при температуре от 0 градусов, то есть к зиме они не приспособлены.

Однако на улице нас могут застать деловые звонки или вопросы, требующие срочного решения. OBOZREVATEL разбирался, как сохранить дееспособность телефона на морозе.

Смартфон на морозе может отключаться.
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Во-первых, не следует переживать, что смартфон, который отключился на морозе или потерял часть функция из-за холода, испорчен. Через некоторое время включите телефон и вы сможете увидеть, что с ним все в порядке. Сразу же пытаться включить аппарат не стоит.

Чтобы избежать переохлаждения смартфона, его можно носить во внутренних карманах и в чехле. Также стоит ограничить разговоры по телефону на морозе или отправление сообщений на ходу – чем меньше аппарат будет находиться на холоде, тем лучше.

Смартфон лучше положить во внутренний карман.

Кроме аккумулятора, на холод реагирует и экран смартфона. Он может потемнеть и потерять чувствительность. Кроме того, стекло и пластик, которые используют для современных телефонов, могут треснуть (особенно, если там уже были повреждения).

Также при резкой смене температуры внутри устройства может образоваться конденсат. В таком случае лучше не ставить телефон сразу на зарядку, так как это может привести к полной поломке.

По этой же причине не стоит греть телефон дыханием – конденсат может окислить контакты. Еще один опасный способ – сушка феном. Резкий нагрев также может вывести телефон из строя.

Большинство производителей смартфонов не рассчитывают на работу аппаратов в мороз.

В таком случае следует придерживаться аналогичных советов, как при попадании смартфона в воду. То есть лучше всего оставить смартфон выключенным сохнуть, ведь даже попадание снега в динамик устройства может привести к недешевому ремонту и другим проблемам.

Отличной идеей будет положить смартфон в специальный силикагель. Пакетики с шариками внутри коробок с обувью – это и есть силикагель. Он быстро впитывает влагу, поэтому смартфон соответственно быстрее избавится от капель воды, которые могли остаться внутри устройства

Также не забудьте позаботиться о своих руках. Купите сенсорные перчатки, которые можно не снимать и пользоваться смартфоном.

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