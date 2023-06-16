Иллюстративная нейросеть становится глобальной тенденцией, используемой мировыми брендами и бизнесами различных сфер. Искусственный интеллект с помощью совокупности алгоритмов быстро распознает закономерности, обрабатывая запрос.

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Недавно нейросеть показала, как могли бы выглядеть герои культового мультфильма "Симпсоны" в реальной жизни. Первая серия "Симпсонов" вышла в эфир 19 апреля 1987 года. Это самый длинный анимационный сериал в истории телевидения США: 34 сезона и 750 серий очень полюбились зрителям со всего мира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Симпсоны" – это сатирический мультсериал, своеобразная пародия на стиль жизни среднестатистических американцев. Семья Симпсонов – это Гомер, Мардж, Барт, Лиса и Мэгги, которые живут в придуманном городке Спрингфилд и взаимодействуют с многочисленными второстепенными персонажами. Мультсериал высмеивает аспекты типичной жизни представителей среднего класса в США, включая американское общество, культуру, привычки и телевидение.

Предлагаем посмотреть, как могли бы выглядеть настоящие Симпсоны – искусственный интеллект нарисовал семью и их друзей.

Недавно мы опубликовали еще одну интересную подборку – нейросеть показала, как выглядели бы известные мировые политики в качестве героев популярных мультиков Pixar.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что искусственный интеллект сгенерировал изображение горящего Кремля в исполнении выдающихся художников Дали, Пикассо, Климта и других.

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