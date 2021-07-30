К Земле приближается астероид размером с небоскреб

В субботу, 31 июля, мимо Земли пролетит огромный астероид размером крупнее небоскреба. Ученые NASA отслеживают космический камень, который они "окрестили" YM6 2019.

Об этом сообщили в американском космическом агентстве. Отмечается, что астероид движется со скоростью 30131 миль в час, что примерно составляет 50 тысяч км/ч (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Ученые оценили его диаметр в пределах 100-230 метров. Для сравнения, знаменитая часовая башня Вестминстерского дворца Биг-Бен (англ. Big Ben) имеет всего 96 метров.

Несмотря на то, что компьютерный анализ квалифицирует этот космический объект, как "астероид около Земли", он благополучно пройдет на безопасном расстоянии от нашей планеты – 4,27 миллиона миль

Видео дня

Чтобы примерно представить себе это расстояние, достаточно знать, что Луна находится в 238855 милях от нас.

В то же время астероид пройдет ближе к Земле, чем находится Венера, расстояние до которой составляет 125,9 миллиона миль.

Астероид YM6 2019 уже пролетал мимо Земли 28 января 2020, однако на значительно большем расстоянии – более 15 млн миль.

После нынешней "встречи" следующий раз космический камень приблизится к нашей планете через 10 лет – 27 января 2031 г. и пролетит примерно на том же расстоянии. А потом уже наведается "в гости" только в 2100 году.