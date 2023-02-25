iPhone умеет автоматически улучшать ваши фото во время съемки: как включить функцию

Пользователям iPhone больше не нужно заниматься постобработкой фотографий, ведь с одним из последних обновлений камеры появились фотостили, позволяющие модифицировать фото еще до того, как они были сделаны. Для визуального улучшения фото пользователям даже не придется прилагать особые усилия.

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OBOZREVATEL рассказывает, что такое фотостили, как настроить их, а также о том, какие модели iPhone их поддерживают.

Фотостили iPhone

Фотостили – это шаблоны, созданные компанией Apple для того, чтобы добавить "вкуса" вашим фото. Таким образом, фотографам-любителям больше не придется постфактум заниматься обработкой фото в редакторе галереи. Те же, кто занимается фотографией профессионально, возможно будут заинтересованы разнообразием параметров, предлагаемых в фотостилях.

В режиме по умолчанию фотокамера снимает в фотостиле "Обычный". Он позволяет передавать цвета на фото максимально приближенно к реальным. У него также нет никаких отдельных регулировок. Есть еще четыре фотостиля, которые можно использовать при создании фото.

Насыщенный контрастный позволяет затемнять тени и делает цвета ярче. Такой фото стиль придает вашим фото драматичности.

Красочный позволяет делать необыкновенно яркие фото, которые, однако, будут выглядеть естественными. В таком режиме будут прекрасно смотреться фото на природе.

Теплый стиль придаст горячих оттенков, сделав ваши фото, собственно, теплыми. Такие фото будут идеально передавать краски осени.

Холодный фотостиль добавляет синевы вашим фото, делая их более зимними. Однако такой фотостиль также придаст контраста ярким фото природы.

Каждый стиль также можно подстроить по своему вкусу, отредактировав контрастность, баланс белого и прочее.

Плохая новость в том, что фотостили доступны только на последних моделях iPhone. Речь идет об iPhone 13, iPhone 14 и iPhone SE (3-го поколения).

Плохая новость номер 2: фотостили, которые были использованы при фотографировании, нельзя потом убрать с фото во время редактирования. Так что, имейте в виду.

Как выбрать фотостили на iPhone

Процедура использования фотостилей довольно проста. Прежде всего, вы можете изменить фотостиль, используемый по умолчанию в камере. Для этого следует открыть Настройки и перейти к Камере. Там найдите Фотографические стили и выберите нужный.

Если же вы хотите изменить стиль непосредственно в приложении Камера, нужно сделать следующее:

находясь в режиме Фото, проведите вверх и коснитесь иконок с тремя квадратиками;

проведите влево, чтобы выбрать стиль и увидеть, как изменяется изображение;

выбрав желаемый фотостиль, вы можете коснуться ползунков и изменить его тональность или теплоту.

Когда все настройки завершены, вы можете сделать фото и наслаждаться результатом.

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