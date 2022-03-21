"Укртелеком" восстановил интернет на Херсонщине: идут работы в Донецкой области

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"Укртелеком" возобновил работу интернета в Херсоне и области. Кроме того, 21 марта в Донецкой области нормально функционировало уже 65% районных узлов связи, а в Запорожской – 70% .

Об этом вечером в понедельник отчиталась пресс-служба Госспецсвязи Украины в Telegram. Уточняется, что на Донетчине остальные технические точки пока недоступны из-за локальных повреждений сети.

"Специалисты-телекомовцы продолжают обновление интернета в Донецкой области, где вчера не удалось закончить ремонтные работы", – сказано в сообщении.

Пресс-служба также подчеркнула, что критическая инфраструктура и национальная сеть "Укртелекома" работают.

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Электронные коммуникации (на вечер 21 марта) предоставляются во всех областях, кроме Черниговской и Луганской.

Мобильные операторы тоже занимаются возобновлением нормальной работы в ряде регионов (например в освобожденных н.п. Киевщины).

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Российские оккупанты похитили и трое суток держат в плену мэра города Берислав (Херсонская область) Александра Шаповалова, а также одного из местных активистов.

20 марта путинские военные разрешили Шаповалову позвонить родным. Семья переживает, так как у мужчины проблемы с сердцем.

Местонахождение городского главы и активиста неизвестно, однако есть вероятность, что их удерживают в Новой Каховке.

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