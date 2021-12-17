'Государство в смартфоне' или подарок врагу? Какие риски для украинцев таит в себе Дія

Специалисты в сфере IT рассказали о рисках, которые несет в себе Дія. Среди наихудших – использование данных российской разведкой и узурпация власти.

Об этом пишет ZN.UA. Также отмечается, что сама система является закрытой, что является главной претензией со стороны экспертов.

По словам гендиректора Prozorro Василия Задворного, с помощью Дії могут стимулировать аполитичность, чтобы украинцы не интересовались политическими процессами и соответственно не участвовали в них.

"Именно на идее неучастия граждан в политике и паразитируют современные автократии", – пояснил он.

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Еще один эксперт – соучредитель Украинского киберальянса Андрей Баранович обратил внимание на то, как данными может воспользоваться страна-агрессор.

По его словам, пока в Дії нет множества услуг, данные не представляют особого интереса для иностранных разведок. Но, по мере подключения новых реестров, все может измениться.

"Есть люди, которые должны скрывать свои данные: работники спецслужб, военные. В интернете они обычно маскируются, предоставляют минимум информации о себе, чтобы просто не оставлять следов. Предположим, такой человек по каким-то причинам нам интересен, но мы не знаем, кто это. Предположим, мы получили доступ к его компьютеру или телефону. Если у него Дія стоит в телефоне или открыта в компьютере, мы моментально получим его полное имя, номер паспорта и всю ту информацию, которую в ином случае было бы очень непросто найти или собрать", – отметил Баранович.

Эксперт считает, что гражданские системы не стоит интегрировать с военными.

"Сейчас только военкоматы будут получать от Дії адреса регистрации военнообязанных, но услуги же будут добавляться. Рано или поздно это будет использовано Россией", – убежден он.

Кроме того, Баранович обратил внимание и на риск утечки информации в руки мошенников. Больше всего это касается именно мобильного приложения.

"Достаточно заразить телефон вирусом, дождаться, когда будет открыта Дія, и быстро, пока пользователь не видит, удаленно что-то с ней сделать. Обычный пользователь никогда этого не заметит, и вообще не будет знать, что произошло. А украденный цифровой паспорт в Дії – это не ксерокопия вашего паспорта, которой уже и так владеют десятки учреждений, это действующий по новому закону документ. При этом, как он работает, как защищен и что делать, чтобы его не утратить, люди не знают, а Минцифры не объясняет. Поэтому школьники, с чужой Дієй покупающие алкоголь, – только начало", – предупредил он.

Еще одной опасностью назвали закрытый программный код. Задворный пояснил, что открытый код – это как текст закона.

"Ты знаешь, по каким правилами работает МВД, и это хорошо, это надо знать. Но открытый код не означает, что тебе доступны материалы уголовных дел, это означает лишь то, что ты знаешь, через какое время и куда это дело пойдет, как используются данные", – провел он параллель.

Специалисты подчеркивают, что открытый код дает возможность привлечь неограниченное количество внешних специалистов, которые обнаруживают уязвимости и сообщают разработчикам раньше, чем о них узнают или успеют воспользоваться злоумышленники.

В то же время привлечение этичных хакеров к поиску уязвимостей за вознаграждение может быть полезным для проверки стабильных систем защиты, но не является доказательством безопасности. Также, по их словам, не дает гарантий и соответствие государственному стандарту Комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Специалист по кибербезопасности Владимир Стыран, который участвовал в проверке стабильных систем Дії, говорит, что главная претензия экспертов – непрозрачность приняты решений.

"Bug bounty (привлечение этичных хакеров к поиску уязвимостей), аудиты, КСЗИ, пентесты – это не ответы", – подчеркнул он.

Стыран считает, что Министерству цифровой трансформации следует заказать оценку безопасности программной разработки, например, на основе модели зрелости BSIMM от Synopsys. Или собрать признанных экспертов на закрытый брифинг и показать им положение дел, а затем получить объективную рецензию и рекомендации.

Это, уверен он, прекратит поток критики в адрес системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2020 года украинцы в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении Дія и утечке их персональных данных. Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные – паспорта и водительские права с фото. В Министерстве цифровой трансформации информацию о причастности Дії назвали фейком, но специалисты по кибербезопасности были тогда не столь категоричны. Подробнее читайте в нашем материале.