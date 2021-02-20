Google выпустила тестовую версию Android 12 для ТВ

Компания Google опубликовала тестовый вариант Android TV на базе "зеленого робота" 12-й версии.

Как сообщает Android Police, тестовая версия доступна для фирменной приставки ADT-3, которая предназначена для разработчиков.

Поясним, что в данном случае Android TV будет протестирована разработчиками приложений. Также сборка приставки ADT предназначена исключительно для инженеров, но в сети можно купить ее по цене до 100 долларов.

Ранее в Google сообщили, что специально для тестовой сборки будут предоставляться различные нововведения для улучшения восприятия системы на телевизорах. Какие именно это будут изменения не сообщается. Известно лишь, что улучшения коснутся интерфейса Android TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились подробности о новой версии ОС Android 12.