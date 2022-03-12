Google вводит систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на Android

Компания Google сообщила, что планирует реализовать функцию оповещения о воздушной тревоге на территории Украины. Она будет доступна для всех смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.

Об этом в официальном блоге сообщил президент по международным вопросам Кент Уолкер. Он отметил, что миллионы украинцев полагаются на сигналы тревоги, которые помогают спасти жизнь при авиаударах.

"По просьбе правительства Украины мы начали внедрять систему оперативного оповещения через службу Google Play для смартфонов на базе операционной системе Android, которая дополнит уже существующие способы информирования граждан о потенциальной опасности", – сказано в сообщении.

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Отметим, Министерство трансформации уже разработало приложение для мобильных телефонов, которое оперативно и очень громко сообщает об опасности во всех регионах Украины. Скачать приложение можно по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать гражданам, если звучит сигнал воздушной тревоги. А также о том, как вести себя в укрытии.

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