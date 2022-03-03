Что делать, если звучит сигнал воздушной тревоги: инструкция по укрытиям

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать гражданам, если звучит сигнал воздушной тревоги. А также о том, как вести себя в укрытии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В частности, самые простые укрытия – это цокольные и подвальные помещения домов, подземные паркинги и подземные переходы.

В них можно спрятаться при непродолжительных обстрелах. Самыми безопасными являются те, которые имеют несколько выходов, один из них за пределами здания. Обычно такие помещения используют в качестве магазинов, спортзалов, складов и т.д. Но владельцы должны знать о назначении на период чрезвычайной ситуации и быть готовы дать доступ людям.

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Жители городов с метрополитеном могут также укрыться на платформах станций или в переходах. Но метрополитен, прежде всего, работает как общественный транспорт, чтобы довезти людей до безопасного места.

Хранилищами же является герметичное сооружение, предназначенное для длительного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы найти такие помещения, ищите отметки "Укрытие" или "Объект гражданской защиты". Также там должен быть номер телефона человека, который в случае опасности откроет дверь хранилища или укрытия. Если его нет, нужно обратиться в представительство местных властей за информацией.

Сигнал "Внимание всем" - это протяжное звучание сирен или отрывочные гудки. Сигнал подается гудками заводов и предприятий через громкоговорители и гудки транспортных средств, в частности, из автомобилей ГСЧС, оборудованных громкоговорителями.

Если вы услышали сигнал, необходимо включить телевизор или радио: официальное сообщение передается через 5 минут после сигнала.

Из сообщения можно узнать место и время возникновения чрезвычайной ситуации, ее масштаб, вероятную продолжительность и порядок действий для безопасности. Далее следует выполнить озвученные инструкции.

Перед уходом в укрытие нужно перекрыть дома газ, электричество и воду, закрыть окна и вентиляционные отверстия.

В укрытие нельзя брать: легковоспламеняющиеся вещества; вещества с сильным запахом и громоздкие вещи.

Лицо с детьми размещают в специально отведенном месте. Людей с плохим самочувствием размещают в медицинской комнате или возле ограждающих конструкций и ближе к вентиляции. Важно обустроить отдельное помещение для туалета.

В постройке запрещается курить, шуметь, зажигать без разрешения свечи. Необходимо соблюдать дисциплину и как можно меньше двигаться. Находясь в укрытии, следите за объявлениями по радио, укрытия нельзя оставлять до сообщения о том, что выходить безопасно.

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