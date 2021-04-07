Google научил Android смотреть сквозь Землю. Видео

Компания Google представила новую функцию WebXR для мобильного браузера Chrome на Android-устройствах.

Как сообщает сайт компании, новый инструмент позволит "смотреть сквозь Землю", измерять габариты окружающих объектов, определять необходимую дистанцию и превращать фото из Google Фото в иммерсивную 3D-анимацию.

"Дополненная и виртуальная реальность открывают возможности того, как мы взаимодействуем с миром и информацией вокруг нас. WebXR объединяет AR и VR в интернете, чтобы сделать их более удобными и широко доступными", – сообщили в Google.

В компании пояснили, что с помощью функции Measure Up можно вычистить площадь и объем любого предмета. Инструмент Sodar позволит пользователю придерживаться указанной дистанции.

Функция Picturescape превращает библиотеку "Google Фото" в иммерсивную галерею для просмотра снимков в дополненной реальности.

Необычной функцией является Floom, что дает возможность изучать окружающий мир. Так в зависимости от угла, под которым пользователь направляет смартфон вниз, Floom как бы "просверливает" виртуальный туннель сквозь Землю и показывает местность на обратной стороне планеты с высоты птичьего полета.

Все функции, кроме Picturescape, уже доступны на Android-устройствах с поддержкой последней версии браузера Chrome и набора инструментов ARKit.

Как сообщал OBOZREVATEL, браузер Google Chrome получил полезное обновление от Android.