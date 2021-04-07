Google навчив Android дивитися крізь Землю. Відео

Компанія Google презентувала нову функцію WebXR для мобільного браузера Chrome на Android-пристроях.

Як повідомляє сайт компанії, новий інструмент дозволить "дивитися крізь Землю", вимірювати габарити навколишніх об'єктів, визначати необхідну дистанцію і перетворювати фото з Google Фото на імерсивну 3D-анімацію.

"Доповнена і віртуальна реальність відкривають можливості того, як ми взаємодіємо зі світом і інформацією навколо нас. WebXR об'єднує AR і VR в інтернеті, щоб зробити їх більш зручними і широко доступними", – повідомили в Google.

У компанії пояснили, що за допомогою функції Measure Up можна вичистити площу і обсяг будь-якого предмета. Інструмент Sodar дозволить користувачеві дотримуватися вказаної дистанції.

Функція Picturescape перетворює бібліотеку "Google Фото" на імерсивну галерею для перегляду знімків в доповненої реальності.

Незвичайної функцією є Floom, що дає можливість вивчати навколишній світ. Так, залежно від кута, під яким користувач спрямовує смартфон униз, Floom ніби "просвердлює" віртуальний тунель крізь Землю і показує місцевість на зворотному боці планети з висоти пташиного польоту.

Всі функції, крім Picturescape, вже доступні на Android-пристроях із підтримкою останньої версії браузера Chrome і набору інструментів ARKit.

Як повідомляв OBOZREVATEL, браузер Google Chrome отримав корисне оновлення від Android.