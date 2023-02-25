Гигантская рыба охотилась на предков людей на Земле: ученые впервые восстановили ее скелет

В Южной Африке были обнаружены окаменевшие останки в возрасте 360 миллионов лет, принадлежащие древнейшему виду рыб, которые охотились даже на древних предков людей. Гигантская рыба со смертоносными клыками охотилась в речных водах древнего южного суперконтинента Гондваны.

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Команда исследователей уже три десятилетия собирает и изучает окаменелости в местности Ватерлоо Фарм в Южной Африке. Их последняя работа проливает свет на новый вид рыбы-убийцы под названием Hyneria udlezinye, которая сейчас считается самой большой доисторической костной рыбой, когда-либо обнаруженной в южноафриканском регионе.

Как сообщает новое исследование, рыба имела в длину 3 метра и существовала около 360 миллионов лет назад в позднем Девонском периоде. За ее хищность исследователи назвали открытую рыбу Hyneria udlezinye, что с местного языка коса переводится как "пожирающая других".

Эта рыба относится к вымершей группе лопастных рыб под названием трихоптериды (tristichopteridae).

"Представьте огромную хищную рыбу, легко превышавшую 2 метра в длину и походившую на современного миссисипского панцирника, но с более короткой мордой, похожей на переднюю часть торпеды", – описал существо соавтор исследования профессор кафедры биологии организмов Упсальского университета в Швеции Пер Альберг разговоре с LiveScience.

По его словам, пасть хищника содержала ряды мелких зубов, а также пары больших клыков, которые, вероятно, могли достигать 5 сантиметров у больших особей.

"Эти рыбы (так называемые "тристихоптериды") тесно связаны с теми, которые эволюционировали в первых четвероногих или наземных позвоночных животных. Где-то в начале Девонского периода эволюционировавшая линия рыб разделилась на две ветви, одна из которых привела к первым тетраподам (предкам человека), а другая – к таким монстрам, как гинерия", – отметил Альберг.

Впервые доказательства существования такой рыбы были обнаружены еще в 1995 году. Но тогда на месте раскопок на Ватерлоо Фарм в Южной Африке были найдены только отдельные чешуйки.

В новом же исследовании сообщается, что ученым удалось собрать целый скелет древнего хищника, который охотился на людей.

Скелет показывает, что вид Hyneria udlezinye был прожорливым хищником, с плавниками, направленными к задней части тела. Как рассказал соавтор исследования, палеонтолог и научный сотрудник Музея Олбани и Университета Родса в Южной Африке Роберт Гесс, это позволяло рыбе быть менее заметной и совершать внезапные смертоносные рывки на своих жертв.

Он считает, что обычно хищник прятался в темной воде или в тени и ждал жертву, которая проплывала бы мимо.

Гигантская рыба, вероятно, охотилась на четвероногих существ, известных как тетраподы – предков, от которых происходит человеческий род.

Окаменелости с Ватерлоо Фарм впервые указывают на то, что гинерия жила в регионе Гондваны, который в то время считался полярным.

Рыба-хищник исчезла в результате массового вымирания в конце Девонского периода, около 359 миллионов лет назад. Сегодня на планете Земля нет их прямых потомков.

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