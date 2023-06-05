Гарнитура смешанной реальности и долгожданные обновления: показывающие на презентации Apple. Трансляция

5 июня стартовала летняя конференция WWDC от компании Apple, на которой планируется презентация новых продуктов технологического гиганта. Одним из ожидаемых новинок является гарнитура дополненной реальности, представляющая собой амбициозный проект, над которым компания трудилась в течение нескольких лет.

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OBOZREVATEL рассказал подробнее о презентации. Читайте далее, чтобы узнать больше о новинках от Apple.

Где смотреть презентацию

С 5 по 9 июня компания Apple проведет ежегодную конференцию разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference). В ходе первого дня мероприятия представители компании выступят с обзором обновлений, которые планируется запустить в текущем году.

Трансляция презентации началась 5 июня в 20:00 по Киеву.

Reality Pro: гарнитура смешанной реальности

В течение длительного времени Apple активно разрабатывала гарнитуру, объединяющую виртуальную и дополненную реальность. Этот амбициозный проект представляет собой первый полностью новый продукт компании с момента выпуска Apple Watch в 2015 году.

Гарнитура дополненной реальности предлагает уникальные возможности, позволяющие пользователям взаимодействовать с цифровым контентом, который накладывается на реальный мир в реальном времени. Apple стремится предложить инновационное устройство, которое может изменить способ, которым мы взаимодействуем с технологией и окружающей средой.

Несколько раз запуск новинки переносили, но смену логотипа на веб-сайте WWDC (значок трансформируется из 2D в 3D) многие восприняли как намек, что презентация состоится на этой летней конференции.

Ожидается, что гаджет под названием Reality Pro внешне будет похож на лыжные очки. Управлять устройством можно будет с помощью рук, движений глаз и команд Siri.

По информации обозревателя Bloomberg, в гарнитуре есть несколько внешних камер, способных анализировать движения рук пользователя. Внутри корпуса установлены датчики для считывания данных с глаз.

Это позволит управлять устройством просто глядя на элемент на экране – выбирать кнопки, значки, пункты списка движением глаз. Для активации задачи нужно будет свести большой и указательный пальцы.

Ожидается, что гарнитура дополненной и виртуальной реальности от Apple будет иметь несколько уникальных особенностей. Одной из них будет "сквозной режим", который позволит пользователям переключаться между виртуальной реальностью (VR) и дополненной реальностью (AR). В режиме VR пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство, а в режиме AR цифровой контент сможет становиться прозрачным, что создаст впечатление слияния виртуального и реального мира.

По данным источников, гарнитура Apple будет поддерживать широкий спектр приложений, включая игры, фитнес и медитацию. Благодаря совместимости с приложениями iOS, такими как Messages, FaceTime и Safari, пользователи смогут наслаждаться улучшенным взаимодействием с различными функциями своих устройств.

Стоимость гарнитуры, известной как "Reality Pro", ожидается на уровне до 3000 долларов, что является более высокой ценой по сравнению с аналогичными гарнитурами других компаний.

iOS 17. Какие новые функции будут в iPhone, iPad и Apple Watch

В рамках конференции разработчиков WWDC от Apple будут представлены новые возможности обновленной мобильной операционной системы. Несколько приложений получат новые функции и станут более удобными для пользователей:

режим умного дисплея для iPhone - будет активироваться при блокировке устройства и переводе его в горизонтальное положение с отображением уведомлений, календаря, погоды;

дневник - позволит вести журнал активности, настроения и эмоций. Будет интегрирован со службами определения местоположения на iPhone;

обновление приложения "Здоровье" - дополнится параметрами для регистрации настроения и решения проблем со зрением. Впервые приложение появится также на iPad;

в Apple Watch будут обновлены все основные приложения, появится новый интерфейс виджетов.

На конференции разработчиков WWDC были анонсированы обновления для нескольких ключевых приложений, включая Wallet, SharePlay и AirPlay. Обновления в приложении Wallet позволят пользователям хранить и управлять своими цифровыми билетами, пропусками, платежными картами и другими цифровыми ресурсами более удобно и безопасно.

Функция SharePlay расширит возможности совместного использования контента между пользователями, позволяя им смотреть фильмы, слушать музыку и проводить видеозвонки в режиме реального времени. AirPlay, в свою очередь, упростит передачу контента на телевизоры и аудиоустройства, позволяя пользователям легко стримить медиафайлы с устройств Apple.

Обновленный MacBook

На презентации Apple ожидается возможное представление новой версии MacBook Air с дисплеем размером 15 дюймов, что является заметным увеличением по сравнению с текущей версией, у которой диагональ экрана составляет 13,6 дюймов. Ранее, если пользователи желали больший дисплей, им приходилось обращаться к более дорогим моделям MacBook Pro.

Кроме того, было анонсировано повышение автономности работы нового MacBook Air благодаря использованию более мощной батареи. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться длительным временем работы ноутбука без необходимости постоянного подключения к источнику питания.

Новое поколение Mac

На презентации Apple также ожидается возможное обновление компьютера Mac Pro. Обновление будет связано с увеличением производительности благодаря использованию новых чипов M2 Ultra.

Улучшенный чип M2 Ultra будет включать 24 процессорных ядра, из которых 16 будут высокопроизводительными, а 8 - эффективными. Он также предложит до 76 графических ядер, что значительно увеличит возможности обработки графики и визуализации.

Компания также планирует представить варианты Mac Studio с различной конфигурацией оперативной памяти. Пользователи смогут выбрать модели с 64 ГБ, 128 ГБ или 192 ГБ оперативной памяти, что позволит им работать с более требовательными задачами и приложениями.

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