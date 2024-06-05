Фермер, собиравший "мусор" на поле в Норвегии, нашел редкий меч викинга. Фото

В Норвегии фермер вместе с сыном нашли редкое оружие викингов, когда убирали заброшенное поле на своей семейной ферме в муниципалитете Сульдал. На лезвии обнаружили контуры надписей в виде креста и, возможно, букв Х-ХI века.

Ойвинд Твейтане Ловра рассказал, что решил поднять какой-то металлический "хлам", чтобы выбросить, а потом понял, что держит в руках древний меч. Подробности сообщил Археологический музей Университета Ставангера.

Археологи Ларс Сеогаард Серенсен и Ким Тунхейм рассказали, что никогда не видели подобных находок. Оба специалиста были вызваны на ферму Ловра, чтобы встретиться с нашедшим меч человеком и забрать редкий артефакт для регистрации.

"Это очень редкая вещь. Меч был величайшим символом статуса в эпоху викингов, и носить его было привилегией. Нам, археологам, не часто выпадает возможность почувствовать нечто подобное", – объяснил Ларс Сеогаард Серенсен из отдела культурного наследия окружного совета.

Археологи говорят, что это, по всей вероятности, первый случай находки подобного меча в Рогаланде. На лезвии обнаружили контуры надписей в виде креста и, возможно, букв. Оружие оказалось редким мечом викингов, который археологи датируют между 900 и 1050 годами. Чуть короче половины своей первоначальной длины, хорошо сохранившийся меч имеет длину около 15 дюймов (37 см).

Его Т-образная рукоятку легко идентифицировать, а конец выглядит затупленным и прямоугольным. Норвежские кузнецы в эпоху викингов смогли развить давнюю традицию кузнецов, возникшую задолго до эпохи викингов. Кроме того, археологи, изучающие оружие именно норманнов, обнаружили, что в этот период был распространен импорт мечей.

Согласно Закону Гулинга, древнейшему юридическому тексту Норвегии, меч был обязательным оружием, которое свободные мужчины должны были иметь при себе, когда приходили на собрание. Рентгеновское исследование артефакта предоставило ученым ценную информацию. Археологи просветили оружие рентгеном и были удивлены, обнаружив на лезвии надпись.

Он содержал узор в виде креста и, возможно, какие-то письмена. Недавняя находка может быть известным мечом Vlfberth времен викингов или раннего Средневековья. Зигмунд Эрл, профессор археологии из Университета Ставангера, объяснил, что это были высококачественные мечи, произведенные на территории Франкской империи (речь идет о территории современной Германии) и обозначены именем производителя оружия. Исследователям известно около 170 таких мечей. Большинство из них были найдены в Скандинавии.

Мечи с надписью Ulfberth были широко распространены в Европе при викингах. Vlfberth – это франкское имя, которое, возможно, использовалось как "торговая марка" на этих мечах. Такое оружие обладает особенно высоким содержанием углерода, что делает их чрезвычайно прочными.

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