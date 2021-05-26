В России Facebook получил судебный приговор на 26 млн рублей штрафа

Мировой суд Таганского района Москвы (РФ) признал компанию Facebook виновной в совершении восьми административных правонарушений. Соцсеть теперь обязана выплатить 26 млн рублей штрафа ($350 тыс.) за отказ удалять информационный контент.

Заседание состоялось во вторник, 25 мая, передает "Интерфакс-Украина". По двум делам американской компании назначили штраф в размере 4 млн за каждое, по еще шести – в размере 3 млн за каждое.

По вмененной статье компании грозили штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Отметим, что российский суд признал Facebook виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ – "неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". За это могут назначить штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее мировой суд Москвы по аналогичной статье оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google, в начале марта – Mail.ru (на 4 млн рублей), а также Twitter (8,9 млн рублей), Telegram (на 5 млн рублей) и TikTok (на 2,5 млн рублей).

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