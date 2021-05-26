В России Facebook получил судебный приговор на 26 млн рублей штрафа
Мировой суд Таганского района Москвы (РФ) признал компанию Facebook виновной в совершении восьми административных правонарушений. Соцсеть теперь обязана выплатить 26 млн рублей штрафа ($350 тыс.) за отказ удалять информационный контент.
Заседание состоялось во вторник, 25 мая, передает "Интерфакс-Украина". По двум делам американской компании назначили штраф в размере 4 млн за каждое, по еще шести – в размере 3 млн за каждое.
По вмененной статье компании грозили штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.
Отметим, что российский суд признал Facebook виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ – "неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ". За это могут назначить штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Ранее мировой суд Москвы по аналогичной статье оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google, в начале марта – Mail.ru (на 4 млн рублей), а также Twitter (8,9 млн рублей), Telegram (на 5 млн рублей) и TikTok (на 2,5 млн рублей).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Социальная сеть Facebook начала помечать страницы российских средств массовой информации, которые контролируются правительством.
Так, отметка "Это издание контролируется государством Россия" 25 мая появилась на публикациях таких СМИ: "РИА Новости", Russia Tuday (RT), Ruptly и Sputnik.