Facebook планирует сменить название: это может быть связано с новым проектом – СМИ

Американская компания Facebook объявила о намерении изменить название, что якобы произойдет уже на следующей неделе. Причиной называют желание отразить свое внимание на построении метавселенной.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на осведомленного источника. Собеседник заверил, что генеральный директор Марк Цукерберг расскажет подробнее о грядущих изменениях имени на ежегодной конференции Connect 28 октября или и раньше.

"Мне сказали, что новое название компании является тщательно защищенным секретом в ее стенах и остается малоизвестным даже среди ее полного высшего руководства. Возможно, оно могло иметь какое-то отношение к Horizon, названию еще не выпущенной VR-версии Facebook-meets-Roblox, которую компания разрабатывала последние несколько лет", – процитировало издание источник.

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Специалисты предположили, что ребрендинг, вероятно, позиционирует изменение синего приложения Facebook как одного из многих продуктов родительской компании, контролирующей Instagram, WhatsApp, Oculus и другие. Но представитель компании отказался комментировать это.

Ныне в Facebook работает более 10 тысяч сотрудников, создающих потребительское оборудование, такое как очки AR. Они, по мнению Цукерберга, в итоге станут такими же повсеместными, как смартфоны.

"В течение следующих нескольких лет мы фактически перейдем от людей, считающих нас в первую очередь компанией социальных сетей, к компании метавселенной", – говорил он в комментарии The Verge в июле этого года.

Совсем недавно было объявлено, что глава AR и VR Эндрю Босуорт будет назначен техническим директором. А нескольео дней назад Facebook объявил о планах нанять еще 10 тысяч сотрудников для работы над метавселенной в Европе.

Отмечается, что ребрендинг также может послужить для дальнейшего отделения футуристической работы, на которой сосредоточен Цукерберг. А именно от пристального внимания к Facebook относительного того, как работает его социальная платформа. Поспособствовала этому разоблачитель – бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген, которая недавно слила в The Wall Street Journal ряд ужасающих внутренних документов и свидетельствовала о них перед Конгрессом.

СМИ подчеркивают, что антимонопольные регуляторы в США и других странах "пытаются развалить компанию". Более того, доверие общественности к тому, как Facebook ведет бизнес, якобы падает.

Напомним: 4 октября Facebook, Instagram и WhatsApp пережили свой крупнейший сбой – во время него соцсети не работали почти семь часом. Тогда компанию обвинили в том, что прибыль она ставит выше безопасности пользователей. Ее гендиректор Марк Цукерберг выступил с заявлением через более суток после масштабного сбоя и заявил, что обвинения не соответствуют действительности.

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