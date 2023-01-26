Есть много плюсов: чем может быть полезна функция 'Авиарежим' в смартфоне

Вы точно видели кнопку с самолетиком в быстром меню своего смартфона. И наверняка знаете, что она переводит устройство в так называемый авиарежим. Но что такое авиарежим телефона и зачем он нужен?

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Как выяснил OBOZREVATEL, это очень полезная функция. Она может помочь вам в нескольких случаях быстро справиться с проблемами и решить некоторые задачи.

Что такое авиарежим

В начале эры мобильных телефонов оказалось, что они работают на схожих частота с навигационными приборами самолета, поэтому вызывают сбои в их работе. Просить пассажиров выключать свои телефоны во время полета – бесполезно, всегда найдется хоть один упрямец. Поэтому был создан авиарежим.

Он одним нажатием отключает все системы передачи и получения информации в устройстве. Физически телефон остается включенным, но конфликтовать с другим оборудованием не может.

Впоследствии инженеры "развели" самолеты, медицинскую аппаратуру и телефоны так, чтобы они не мешали друг другу. Более того, в новых самолетах уже работают сети Wi-Fi, а вскоре появится даже связь 5G. Но авиарежим в устройствах остался. И вот почему.

Для чего сейчас нужен авиарежим

Поскольку нажатие этой кнопки отключает все приемники и передатчики в телефоне, деактивирует функции связи на программном уровне, авиарежим можно использовать для их перезагрузки. Итак, если у вас возникли проблемы с Wi-Fi, Bluetooth или мобильной связью – голосовой или интернет – просто воспользуйтесь кнопкой с самолетиком. Нажмите ее, а через 30 секунд верните устройство в активное состояние. Это может помочь.

Также отключение компонентов приводит к экономии заряда батареи. Это может пригодиться, когда вам нужно быстро зарядить телефон.

Используйте авиарежим, когда у вас есть необходимость экономить заряд батареи. Включение-выключение телефона потребляет огромное количество энергии, поэтому это плохая идея в данном случае. А авиарежим отключает только энергоемкие компоненты и помогает действительно сэкономить заряд.

Пригодится эта кнопка и тем, кто хочет, чтобы его определенное время не беспокоили. Она быстро выключает связь и вы можете пользоваться другими функциями смартфона, не опасаясь, что вас прервет звонок или оповещение.

В случае, если телефон начал плохо ловить сигнал, тоже может помочь авиарежим. Включите его на несколько секунд. По возвращении в сеть телефон заново зарегистрируется в ней и может более удачно подключиться к антенне.

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