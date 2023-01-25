Никогда так не делайте! Какие опасные привычки 'уничтожают' ваш телефон

Если вы хотите бережно и качественно использовать свой смартфон, следует знать об опасных привычках, которые могут привести к внезапным поломкам. Это относится к циклам зарядки, использованию телефона в машине и чистке памяти.

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Чтобы эксплуатация смартфона не приносила ему вред, необходимо знать некоторые элементарные правила. OBOZREVATEL собрал самые важные из них.

Частые циклы заряда

Конечно, в условиях отключения света мы стараемся всегда держать заряд батареи полным и ставим смартфон на зарядку, как только появляется возможность. В условиях форс-мажора это может быть оправдано.

Однако все же эксперты не советуют заряжать телефон, если отметка не опустилась до низкого значения.

Следует отметить, что разряжать телефон до отключения тоже вредно.

Очистка памяти

Если память не очищается, телефон начнет зависать. Смартфон может сам выключаться, приложения не будут загружаться, а фото и видео не будут отображаться должным образом.

Чтобы предотвратить это – регулярно очищайте память и кэш в приложениях.

Перепады температуры

Эксперты не советуют оставлять телефон надолго в авто, особенно летом и зимой. От длительного воздействия жары и мороза аккумулятор может быстро прийти в негодность.

Чехол

Чехол и защитное стекло помогут уберечь смартфон от повреждений. Правильный чехол даже сможет спасти экран телефона при падении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле.

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