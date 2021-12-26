Астрономы показали самое четкое фото сердца галактики Млечный Путь

Астрономам удалось рассмотреть центр Млечного Пути, более того, сделать его четкие снимки. Это первые фотографии высокого качества сердца нашей Галактики, где к тому же расположена гигантская черная дыра.

Как рассказал Livescience, фотографии позволили ученым точно оценить массу черной дыры и уточнить ее размеры. Снимки были сделаны при помощи интерферометра телескопа (VLTI) в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили, который считается одним из самых крупных себе подобных, состоящий из четырех основных телескопов, каждый диаметром 8,2 метра, и четырех вспомогательных телескопов, диаметром 1,8 м.

Видео дня

Во время работы специалистам даже удалось сделать новое открытие – они заметили ранее неизвестную звезду, которая вращается вблизи загадочной центральной черной дыры нашей галактики.

Авторы статьи отметили что метод, при помощи которого были сделаны снимки, позволяет астрономам объединить свет, проходящий через четыре основных телескопа, в одно изображение. Оно, по словам исследователей, обеспечивает ошеломляющее 20-кратное улучшение резкости и детализации по сравнению с изображениями, полученными с помощью отдельных телескопов.

"Мы ошеломлены количеством деталей, которые можем видеть при помощи этого метода. А также количеством звезд, которые мы открываем вокруг черной дыры", – сказала Юлия Стадлер, научный сотрудник Института астрофизики Макса Планка в Гархинге, Германия, которая возглавила исследовательскую миссию.

Она пояснила, что поскольку черная дыра в центре Млечного Пути не излучает свет, ее нельзя наблюдать напрямую. Астрономы могут узнать о ее свойствах, только изучив движение звезд в ее окрестностях.

"Слежение за звездами на близких орбитах к черной дыре позволяет нам точно исследовать гравитационное поле вокруг дыры, проверить общую теорию относительности и определить ее свойства", – сказал немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Гензель.

Измерения, проведенные в период с марта по июль 2021 года, показали, что изучаемая черная дыра имеет массу 4,3 миллиона солнц и находится на расстоянии 27000 световых лет от Земли. Обе эти цифры на сегодняшний день являются наиболее точными оценками в своем роде.

Во время кампании астрономы наблюдали звезду S29, ближайшую известную звезду к черной дыре, находящуюся по отношению к ней на расстоянии всего 13 миллиардов километров.

"Это всего лишь примерно в 90 раз больше расстояния от Земли до Солнца", – уточнила Гензель.

Также наблюдатели обнаружили совершенно новую звезду в этой области, близкой к сердцу галактики. Открытие звезды, получившей название S300, является многообещающим шагом для дальнейших исследований этой интригующей части галактической системы, считают ученые.

Исследование является частью международного проекта GRAVITY, в рамках которого разрабатываются новые методы анализа изображений галактического центра Млечного Пути с целью картирования окрестностей его центра с максимально возможной детализацией. Астрономы надеются, что в будущем они смогут обнаруживать звезды намного слабее, чем S29 и S300, и вращающиеся еще ближе к черной дыре. Орбиты этих близких звезд могут дать информацию о вращении черной дыры. Астрономы надеются совершить большой скачок в изучении космоса после завершения строительства Чрезвычайно большого телескопа ESO, который станет крупнейшей в мире оптической космической обсерваторией, когда она будет запущена примерно в 2025 году.

"Объединив возможности GRAVITY и ELT, мы сможем узнать, с какой скоростью вращается черная дыра", – сказано в заявлении Фрэнка Эйзенхауэра, астронома MPE и главного исследователя проекта GRAVITY. До сих пор никто не мог этого сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, индийские ученые разработали мини-лабораторию на чипе, которая поможет облегчить микробиологические эксперименты в космосе.