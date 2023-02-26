Астрономы обнаружили ''невозможные'' галактики, существующие с начала времен

Космический телескоп Джеймса Уэбба помог астрономам обнаружить шесть гигантских галактик, каждая из которых имеет размер, примерно такой же, как наш Млечный Путь. Особенность этих галактик в том, что они сформировались удивительно быстро – всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва.

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Авторы исследования, о котором рассказывает LiveScience, считают, что столь массивные галактики не должны были бы существовать и называют их "разрушителями Вселенной", поскольку существование таких галактик подвергает сомнению понимание людей относительно формирования галактик.

"Это безумие. Вы не ожидаете, что ранняя Вселенная могла так быстро самоорганизоваться. Эти галактики не должны были успеть сформироваться", – отметила соавтор исследования, доцент кафедры астрофизики в Университете Колорадо Эрика Нельсон.

Пока у человечества нет точного ответа на то, когда именно во вселенной появились первые галактики. Считается, что формирование зародышей происходило в течение первых нескольких сот миллионов лет после Большого взрыва. Карликового же размера галактики достигали примерно через 1-2 миллиарда лет жизни Вселенной и лишь впоследствии они начинали поглощать друг друга, превращаясь в большие галактики, похожие на наш Млечный путь.

Ученые могут видеть древнейшие галактики, поскольку свет путешествует в вакууме космоса с фиксированной скоростью. Это значит, что чем глубже человечество способно заглянуть во Вселенную, тем более отдаленный свет мы перехватываем, а соответственно, тем дальше в прошлое мы видим. OBOZREVATEL подробно расписывал этот парадокс в другом материале, который можно прочитать здесь.

Теперь же, используя космический телескоп Джеймса Уэбба, астрономам удалось заглянуть примерно на 13,5 миллиарда лет в прошлое и обнаружить гигантские галактики, зародившиеся после Большого взрыва, когда Вселенной было всего 3% от нынешнего возраста.

В опубликованном исследовании говорится, что обнаруженные галактики "противоречат 99% моделей космологии". Поэтому ученым придется либо изменить существующие модели, либо фундаментально переосмыслить научное понимание формирования галактик.

Нельсон объяснила, что наша Вселенная образует около одной-двух новых звезд каждый год, а обнаруженные галактики, если оценивать их размер, "должны были бы образовывать сотни новых звезд в год на протяжении всей истории Вселенной".

"Если хотя бы одна из этих галактик реальна, она раздвинет границы нашего понимания космологии", – подчеркнула астрофизик.

Астрономы не исключают, что обнаруженные ими небесные объекты не галактики, а огромные квазары или сверхмассивные черные дыры.

"Это наш первый взгляд так далеко в прошлое, поэтому важно, чтобы мы сохраняли беспристрастность по поводу того, что мы видим", – сказал соавтор исследования, доцент кафедры астрономии и астрофизики в Университете штата Пенсильвания Джоэл Лея.

Однако он признает, что по всем признакам найденные объекты, скорее всего, являются именно галактиками, хотя существует возможность того, что они окажутся затемненными сверхмассивными черными дырами.

"Независимо от этого, количество массы, которое мы обнаружили, означает, что известная масса звезд в этот период нашей Вселенной до 100 раз больше, чем мы считали ранее. Даже если мы сократим образец пополам, это все равно будет поразительным изменением", – сказал он. Лея.

В ближайшем будущем астрономы намерены создать спектральное изображение гигантских галактик. Это позволит им получить более точные данные о расстояниях и лучшее представление о химическом составе скрывающихся в начале Вселенной анахронических монстров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученые обнаружили у карликовой планеты Квавар противоречащее науке кольцо.