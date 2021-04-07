Астрономы обнаружили необычную активность в космосе

Итальянские астрономы обнаружили необычную активность сверхъяркого рентгеновского источника NGC 4559 X7, который располагается в космосе на расстоянии 29 миллионов световых лет от Земли.

NGC 4559 – это средних размеров спиральная галактика, располагающуюся в созвездии Волосы Вероники. Известно, что в ней находятся два ярких источника рентгеновских лучей: X7 и X10, говорится в статье arXiv.

До сих пор эти объекты были плохо исследованы, поэтому в новой работе ученые проанализировали все имеющиеся данные об Х7, полученные с помощью космических аппаратов XMM-Newton, NuSTAR, Chandra и Swift.

Астрономы построили кривую блеска NGC 4559 X7. Выяснилось, что световой поток от источника усиливался примерно в 5-6 раз за несколько часов. Кроме того, в момент максимальной светимости объекта ученые наблюдали вспышечную активность, чего ранее не наблюдалось для этого Х7.

Во время взрывов источник неизвестной природы выделял энергию порядка 60 дуодециллионов эрг в секунду. При этом вспышки повторяются с нерегулярной периодичностью.

По мнению ученых, загадочные вспышки сверхъяркого рентгеновского источника не могут быть объяснены только одним механизмом. Эксперты аргументируют это тем, что вспышечная активность не характерна для ULX и наблюдалась лишь у небольшого числа источников, у которых отсутствовала квазипериодичность в изменении яркости. Однако такая картина может возникать в случае поглощения вещества черной дырой или нейтронной звездой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Уорикского университета в Великобритании смогли найти в космосе обломки похожих на Землю планет, которые погибли около 10 млрд лет назад.