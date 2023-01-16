Apple признала проблемы с самыми дорогими iPhone 14 Pro после месяца жалоб: что известно

Пользователи флагманов Apple iPhone 14 Pro и Pro Max уже больше месяца страдают из-за проблем со смартфонами, которые, вероятно, возникли после обновления операционной системы iOS до версии 16.2. В результате обновления пользователи столкнулись с проблемой, когда после включения смартфона первое, что они видят – черный экран с зелеными и желтыми линиями. Сначала казалось, что проблема носит локальный характер, но количество жалоб в сети увеличивалось с каждым днем. Между тем Apple наконец признала проблему и работает над ее решением.

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Почему на экране айфона начали появляться полосы

Точная причина появления этой проблемы пока неизвестна. Первые жалобы на баг появились сразу после выпуска обновления iOS до версии 16.2. При этом пострадали только владельцы самых дорогих iPhone 14 Pro и Pro Max, а других пользователей эта проблема не коснулась.

После того как соответствующая тема стала вирусной на Reddit и стало понятно, что это не редкий случай, один из пользователей отнес свой смартфон в сервисный центр Apple для проведения диагностики. Однако процедура ничего не обнаружила.

Что делать, если появились полосы на экране Apple iPhone 14 Pro и Pro Max

Консультанты техногиганта, к которым обращались пользователи, посоветовали дождаться обновления программного обеспечения до версии iOS 16.2.1, которое должно решить проблему.

Пока же пользователям советуют попытаться избавиться от проблемы, выключив определенные функции.

Речь идет о:

функции Always-On Display (AOD);

функции автоблокировки.

Также предлагается сбросить смартфон до заводских настроек.

Пользователи, которые испытали все три варианта, утверждают, что отключение AOD и автоблокировка срабатывают только временно, а вот сброс до заводских настроек вообще не влияет на появление желтых и зеленых полос.

Отключить AOD и автоблокировку можно открыв Параметры и перейдя к Дисплей и яркость. Заметим, что функция Always-On Display работает только на iPhone 14.

Что говорят в Apple

Официально в компании ситуацию не комментируют, но издание MacRumors получило служебную записку, подтверждающую, что над решением уже работают.

В записке говорится, что ситуация расследуется, а обновление программного обеспечения будет выпущено в ближайшее время.

"Apple знает о проблеме, и вскоре выйдет обновление программного обеспечения, которое решит эту проблему", – говорится в записке.

Издание также узнало, что в Apple сейчас проходит тестирование iOS 16.3, но до его запуска пройдет еще не менее нескольких недель. Промежуточная же версия iOS 16.2.1 должна выйти гораздо раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тесты показали, как включенная функция Always-On Display влияет на батарею iPhone.