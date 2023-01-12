Включение только одной функции разряжает батарею смартфона в 4 раза быстрее: о чем речь

Дисплей смартфона – это одна из самых энергозатратных его частей. Поэтому ради сохранения батареи эксперты советуют в первую очередь снижать яркость и включать функцию автоблокировки экрана. Тем не менее, довольно популярна функция всегда включенного экрана (always-on display), которая после многих лет существования на смартфонах на Android с выходом iPhone 14 добралась и до гаджетов Apple. Однако, как показали тесты, включение AOD приводит к тому, что ваш гаджет потребляет заряд батареи в четыре раза быстрее.

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OBOZREVATEL рассказывает о результатах теста, проведенного экспертами DxOMark. Для эксперимента были использованы эпловский iPhone 14 Pro Max и три смартфона на базе Android: Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) и Xiaomi 12S Ultra.

Что за функция always-on display

Включение функции AOD приводит к тому, что экран гаджета фактически остается постоянно включенным, позволяя пользователю видеть время, обои, а также гаджеты, которые он включил. Здесь может отображаться количество новых уведомлений, новая почта, прогноз погоды и прочее.

Сколько батареи потребляет функция всегда включенного экрана

Как оказалось, включенная функция приводила к тому, что аккумулятор гаджета разряжался в четыре раза быстрее обычного.

Тесты проводились не менее двух дней в одинаковых условиях. На время теста в телефонах были следующие настройки:

режим самолета включен;

Wi-Fi, передача данных, Bluetooth, службы геолокации (и т.п.) отключены;

автояркость включена;

адаптивная частота обновления включена.

Результаты тестов показали, что функция постоянного включенного экрана значительно повлияла на автономность, разряжая батарею примерно в 4 раза быстрее.

Google Pixel 7 Pro показал самую лучшую автономность, проработав 139 часов при постоянно включенном экране. В общем же результаты были такими:

iPhone 14 Pro Max – 466 часов в режиме ожидания и 122 часа в режиме AOD;

– 466 часов в режиме ожидания и 122 часа в режиме AOD; Google Pixel 7 Pro – 367 часов и 139 часов;

– 367 часов и 139 часов; Xiaomi 12S Ultra – 495 часов и 103 часа;

– 495 часов и 103 часа; Galaxy S22 Ultra – 417 часов и 136 часов.

Аналитики обратили внимание, что смартфоны с большим запасом автономной работы хуже показали себя при включении функции AOD, что может свидетельствовать о том, что производители не слишком беспокоились о ее оптимизации.

Также эксперты обратили внимание, что во всех тестируемых гаджетах используется технология OLED-экрана, которая более энергоэффективна по сравнению с LCD. На OLED-экранах в частности черные области не потребляют никакой энергии.

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