VODA UA стала официальным водным партнером Федерации баскетбола Украины

Компания VODA UA подписала соглашение с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ), став официальным водным партнером организации, а также женской и мужской национальных сборных Украины по баскетболу на новый сезон.

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Соглашение с ФБУ подписали директор VODA UA Екатерина Садовая и генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский.

По словам Екатерины Садовой, сотрудничество со спортивными организациями особенно важно в нынешнее непростое время: "Партнерство с Федерацией баскетбола Украины является для нас важным шагом в поддержке украинских спортсменов и развития спорта на национальном уровне. Мы верим, что вместе сможем не только помочь баскетболистам достигать новых побед, но и поддерживать идею здорового и активного образа жизни среди украинцев. Мы благодарны спортсменам, которые продолжают принимать участие в соревнованиях, не теряют веры и мастерства", – отметила она.

Это не первое сотрудничество VODA UA со спортивными организациями. В начале года футбольный клуб "Шахтар" и украинский бренд VODA UA подписали соглашение о партнерстве на два года. В рамках этого соглашения первая команда "Шахтаря", команды Академии клуба всех возрастных групп, а также женская команда будут получать высококачественную воду во время матчей, тренировок и выездных игр по всей Украине.