В Крыму болеет за Украину, которой был недоволен в 2015-м: что случилось с известным футболистом, выступавшим за сборную с Шевченко

Оккупированный Крым стал популярним местом для спортсменов, которые предали Украину после российского вторжения. На полуострове прячется олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова. Туда же перебрался из разрушенного террористами РФ Мариуполя призер чемпионатов мира и Европы по тяжелой атлетике Артем Удачин, и с ним бок о бок под Симферополем работает еще один предатель, бывший футболист сборной Украины и обладатель Кубка страны Денис Голайдо.

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После долгих лет выступлений в чемпионате Украины в составе "Таврии", донецкого "Металлурга" и "Закарпатья" Голайдо в 2015 году вернулся заканчивать карьеру в родной Крым, который уже был оккупирован Россией. И с тех пор живет и работает там.

Денис родился 3 июня.1984 года в Симферополе, где окончил Крымское республиканское среднее специальное училище олимпийского резерва. В составе "Таврии" в высшей лиге дебютировал в 18-летнем возрасте при Анатолии Заяеве, когда 13 апреля 2002 года вышел в поединке против одесского "Черноморца".

Однако сразу закрепиться в основном составе симферопольцев полузащитнику не удалось. Не получая достаточно игровой практики на полуострове, с начала 2005 года и до лета 2006 года Голайдо выступал на правах аренды за ужгородское "Закарпатье", после чего вернулся в "Таврию", где стал одним из лидеров команды.

Вскоре прогресс в игре Дениса заметили и наставники национальной команды. И 26 марта 2008 года полузащитник дебютировал в сборной Украины в товарищеском матче со сборной Сербии, который завершился победой "сине-желтых", а Голайдо отметился голевым пасом на Андрея Шевченко.

Всего за сборную Украины крымчанин в течение года провел 4 матча, среди них поединок против Хорватии (0:0) в квалификации чемпионата мира-2010. Однако после этого перестал вызываться в первую команду страны.

В 2010 году Денис выиграл самый крупный трофей в своей карьере, став в составе "Таврия" обладателем Кубка Украины по футболу. А после столь успешного сезона был продан в донецкий "Металлург", за который выступал до 2015 года.

После окончания договора с "металлургами", которые после вторжения РФ на Донбасс в 2014 стали "бездомными", решил покинуть не только клуб, но и весь чемпионат Украины. По словам футболиста, он скучал по своей семье, которая осталась в Крыму. И с небольшой остановкой в Беларуси, Голайдо вернулся заканчивать свою карьеру на оккупированный полуостров.

"Я не собираюсь возвращаться в чемпионат Украины. Последний год выдался тяжелый – много травм, плохое финансирование. Но самое главное – долгие расставания с женой и дочкой, так как наделали границы и отменили поезда. Потому что я родом из Симферополя. Вернулся домой и хочу здесь остаться. Мне уже надоело ездить, я устал. Когда началась война, донецкий "Металлург" переехал в Киев. Прожили там год, остались без денег, без зарплат, без ничего. Смысл ехать туда, где не платят?", – объяснял полузащитник.

С 2015-го по 2017 год Голайдо выступал за "ТСК-Таврию" в так называемой Премьер-лиге Крымского футбольного союза. Не скрывал, что получил второй паспорт – российский. И в декабре 2015-го начал петь дифирамбы РФ, с приходом которой якобы улучшилась футбольная жизнь на полуострове.

"С приходом России в Крым вижу позитив. Строятся площадки, стадионы, все облагораживается. Касательно света... Кто нам его отключил? Те, кто считают нас украинцами, а мы их братьями. Они отключают нам свет, делают продовольственную блокаду. Как мы можем к ним относиться после этого? Хотят, чтобы мы здесь умерли в темноте, без света, воды и газа? У нас все нормально. Вода есть, газ есть, свет есть", – рассказывал полузащитник к радости кремлевской пропаганды.

"В Симферополе меня все устраивает. Имею здесь жилье, семью, бизнес, хоть какая-то, но оплачиваемая работа. Я здесь вырос, и все знакомые меня поддерживают. А куда мне бежать? В Украине, где я никого не знаю, где нет ни жилья, ни бизнеса?", – отмечал Голайдо.

А через пять лет оказалось, что не все в Крыму с футболом так радостно – и уровень низкий, и люди очень мало ходят, и на жизнь зарплат в клубах не особо хватает.

"Если сравнивать зарплаты, то не хватает. Лидеры платят 30-40 тысяч рублей в месяц. Остальные команды – 20-30 тысяч. Многие футболисты детей в группы набирают, тренируют. А таким, как мы, которые еще при Украине играли и привыкли к тем зарплатам и премиальным, вообще было тяжело перестроиться", – рассказывал полузащитник Tribuna.

Из восьми команд, которые выступали в чемпионате Крыма в 2020 году, большинство финансировала власть: "И только двум, кажется, помогают спонсоры. Уровень чемпионата даже не могу с чем-то сравнить. Слабенький. Возможно, вторая лига Украины или России. Людей ходит мало на матчи. Неинтересно".

После завершения карьеры в 2020 году уже бывший футболист получил должность тренера-преподавателя в Крымском среднем профессиональном училище олимпийского резерва, также готовит юных игроков при детской школе "Инкомспорт". За что добился звания "заслуженного работника физической культуры и спорта" оккупированного полуострова.

Сам Голайдо жалеет, что не закончил карьеру, как при Украине: "Было бы прекрасно сыграть дома с "Шахтером", "Динамо", "Днепром". Когда полный стадион, красиво закончил и ушел. А так ушел с пустого стадиона и все. Просто за последний год перед окончанием карьеры мне два раза сломали ребра. И потом когда с Евпаторией играли, мне сломали голеностоп. Сказал, что хватит. Это не те деньги, за которые стоит эти переломы терпеть, чтобы потом инвалидом остаться".

Оказалось, что лично для полузащитника после прихода на полуостров РФ жизнь ухудшилась. Хотя "новые власти" начали активно застраивать большие города.

"Для меня стало хуже в Крыму после 2014 года – футбол умер. После 30 как футболистам зарабатывать? В финансовом плане мы потеряли очень много. Слава богу, при Украине заработали – квартиры купили, дома, что-то открыть успели. Сейчас стало хуже в плане достатка. А в жизни ничего не поменялось. Магазины забиты. Единственное, сейчас массово начали в Симферополе строить новострои целыми районами. При Украине такого не было. Ну и дороги делают из Керчи", – цитировала Голайдо Tribuna.

При этом Денис продолжает болеть за сборную Украины: "Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? Если я всю жизнь поиграл при Украине, зарабатывал деньги, у меня дочка в Украине родилась. Чего я должен поддерживать Россию? Я ее поддерживаю, но я не болею за нее. Например, будут играть Украина и Россия, буду переживать за украинских пацанов".

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