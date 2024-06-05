Прячется в Крыму, а сын учится в российской школе: куда исчезла самая титулованная спортсменка Украины Клочкова

Самая титулованная спортсменка Украины, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова не только не осудила вторжение РФ в 2022 году, но и перебралась с сыном в оккупированный Крым, где проживает ее мама. "Золотая рыбка", которая строила планы по развитию спорта в Харькове, носила вышиванки и выступала экспертом на ТВ, уже более двух лет спокойно спит на полуострове и молчит о кровавой войне.

OBOZ.UA собрал подробности измены Клочковой, ее обиду на власть и место жительство в захваченном Россией Крыму.

Находясь под обстрелами, прячась по подвалам и сидя без света, у большинства украинцев не было времени, чтобы заметить исчезновение того или иного кумира. И первым о бывшей героине страны в прошлом году заговорил ведущий Слава Демин, заявивший, что Клочкова изменила Украине и после 24 февраля 2022-го вместе с сыном переехала на временно оккупированную территорию Крыма.

"Звание "чмоня недели" получает бывшая "золотая рыбка" Яна Клочкова. Оказывается, пловчиха вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму. Свою страницу в Instagram Яна закрыла, о войне молчит и почти полтора года она ни слова не сказала о полномасштабном вторжении ", – рассказал Демин.

К тому же, по словам ведущего, спортсменка решила окончательно пробить дно, и продолжала вести страницу в российской соцсети ВКонтакте. В то время как в запрещенном на территории РФ Instagram Яна ничего не выставляет с июля 2021 года.

На самом деле вся эта история с Крымом началась еще в 2014 году, когда после оккупации полуострова Россией Клочкова часто гостила на побережье Черного моря и выкладывала с пляжей жаркие фото. А в ответ на вопросы окружающих заявляла, что полуостров – это ее дом, ведь спортсменка сама родом и Симферополя, и там продолжают жить ее родители.

Параллельно чемпионка продолжала жить в собственной квартире в Киеве, ограбленной в День рождения чемпионки, 7 августа 2020 года, а имущества было вынесено на 350 тысяч гривен.

Также Яна дефилировала по улицам в вышиванке, принимала участие в различных мероприятиях в столице и Харькове, ее приглашали на съемки украинских телешоу и на интервью для популярных СМИ.

Также спортсменка основала в Буковеле детские соревнования по горным лыжам "Кубок Яны Клочковой". А в 2021 году начала в Харькове еще один социальный детский проект – Всеукраинский турнир по плаванию "Золотая рыбка".

Однако отдых в Крыму и отсутствие осуждения действий РФ на полуострове, пожалуй, не остались без внимания руководства страны, поскольку самую титулованную спортсменку Украины не пригласили на 30-ю годовщину независимости.

На праздник в присутствии президента Владимира Зеленского позвали ряд легендарных атлетов, включая двукратную олимпийскую чемпионку по гимнастке Лилию Подкопаеву, которая ранее дружила с Яной и летом 2013-го приезжала к ней в Крым. А вот Клочкову, которая также в день празднования находилась в Киеве, миновали.

Это задело "золотую рыбку", которая выразила недовольство отношением к спортсменам, поднимающим имидж Украины за границей.

"Считаю, что в такие праздники, как 30-летие Независимости Украины, важно присутствие людей, благодаря которым о нашей стране узнают за границей, раздается гимн, поднимается флаг. Хорошо, меня не пригласили, Героя Украины, но как мы знаем, первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать нашему правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов, спортсмены уезжают за границу", – заявила Клочкова.

Правда, в отличие от Клочковой, Баюл не забыла свою родину после вторжения российских оккупантов – высказывала свое мнение в социальных сетях и СМИ, осуждающие действия агрессора, выходила вместе с семьей на акции в поддержку Украины в США.

А звезда голубых дорожек в сентябре 2021-го устроила в Киеве заплыв через Днепр, собравший как любителей плавания, так и просто почитателей таланта Яны. Затем 1 февраля 2022 года сделала последнюю на сегодня публикацию на странице в Facebook, поздравив маму с Днем рождения, и исчезла с радаров, пока ее не нашли в Крыму...

Спортсменку, судя по всему, не волнует, что ее второй дом Харьков, где Яна тренировалась много лет и выросла в олимпийскую чемпионку, буквально уничтожается российскими военными.

По мнению Демина, поведение Клочковой не удивляет, ведь в свое время оно поддерживало беглеца-президента Януковича, а мама спортсменки в 2021-м, после семи лет войны на Донбассе, постила у себя в Facebook георгиевскую ленту и российский постамент на крымской набережной.

"Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от Партии регионов", – отмечал Демин.

На фоне скандальных подробностей о местонахождении Клочковой в августе 2023-го в Харьковском горсовете заявили, что Яна больше не получает стипендии Почетного гражданина города, как и политики Алла Александровская и Михаил Добкин, многие годы пропагандировавшие пророссийские взгляды.

На самом деле, кроме оккупированного Крыма, полномасштабную войну в Украине чемпионка могла переждать, например, в США, где проживает ее сестра Анна, которая сначала работала в сфере недвижимости, а теперь называет себя любительницей фитнеса и оздоровления. Однако Клочкова сделала другой позорный выбор.

И, как оказалось, место жительства спортсменки на полуострове не секрет. По информации Telegram-канала "Крымский ветер", найти ее достаточно легко.

"Живет в Гурзуфе, Ялтинская улица 146, кв 58. Сын, обучающийся в средней школе ФБУ "МДЦ "Артек", занимается дзюдо, учит английский язык. Гражданин России. Так что все нормально у Яны Александровны, спит спокойно", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Яна Клочкова объяснила, почему обиделась на Украину.

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