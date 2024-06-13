Сбежал в Крым от градов в Мариуполе: куда пропал лучший тяжелоатлет Украины, привозивший медали чемпионатов мира и Европы

Призер чемпионатов мира и победитель первенства Европы по тяжелой атлетике Артем Удачин мог работать в сборной Украины или в любой другой точке планеты благодаря своему имени, однако сбежал в оккупированный Крым. Когда российские войска разрушали родной Мариуполь, где спортсмен жил вместе со своей семьей, тяжелоатлет решил предать свою страну и выехать в РФ.

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Удачин родился в Мариуполе в спортивной семье – мама занималась спортивной гимнастикой, а отец был бывшим тяжелоатлетом, и именно он в 9-летнем возрасте привел Артема в спортивный зал и познакомил со штангой. Уже через год мальчик участвовал в чемпионате Мариуполя. А первый тренер Виталий Шведов занимался подготовкой Удачина и на протяжении всей его карьеры.

Тяжелоатлет быстро набирал обороты, в 1998–2000 годах трижды подряд становится чемпионом мира среди юниоров и уже в 19 лет получил возможность выступить на Олимпийских играх-2000 в Сиднее. В Австралии Артем показал 11-й результат, осилив 415 кг (195+220). А уже в следующем году надрыв связок едва не перечеркнул карьеру молодого спортсмена.

Американские врачи делать операцию отказались, опасаясь того, что Удачин может остаться инвалидом. А вот донецкие врачи поставили Артема на ноги и уже в 2002 году он стал третьим на чемпионате мира в Варшаве. Украинец считался одним из фаворитов следующего первенства планеты в Ванкувере и Олимпиады в Афинах, но на чемпионате в Канаде его допинг-проба оказалась положительной.

"Я его не принимал, был абсолютно чистым. Я думаю, кому-то было очень удобно, чтобы я не поехал в Грецию. Я тогда вместе с тренерами сделал одну из лучших форм в своей жизни. Уверен, медаль бы там у меня была, ну просто сто процентов", – позднее рассказывал Удачин, который вынужден был отсидеть двухлетнюю дисквалификацию до 22 ноября 2005 года, пропустив Олимпиаду-2004.

Тем не менее уже на первом чемпионате мира после возвращения, в 2006 году в Сан-Диего, украинец выиграл "серебро", показав результат 439 кг. А в 2008-м Удачин был близок к бронзовой медали на Олимпиаде в Пекине, но в последней попытке в толчке он не взял вес, которого было бы достаточно, чтобы догнать латвийского спортсмена Виктора Щербатых, и финишировал четвертым.

На чемпионате мира-2009 Удачин взял такой ж вес, как и представитель Южной Кореи, но он был легче украинского тяжелоатлета, поэтому победу отдали корейцу, а Артему снова досталось "серебро". А последней большой победой беглеца стало "золото" в рывке и "серебро" в двоеборье на чемпионате Европы 2013 года в Тиране.

Удачин мог быть еще успешнее, если бы не здоровье: "У меня было много серьезных травм. Две операции на коленях. Рвались связки, их зашивали. "Рвал" плечо. Из-за этого я, по сути, и ушел из большого спорта. Операцию делали в Польше, вставили кучу металличес­ких пластин. Обычной жизни мешает не так сильно, а вот о предельных соревновательных нагрузках пришлось забыть".

В 2018 году Удачин стал главным тренером молодежной сборной Украины по тяжелой атлетике и начал подготовку новых чемпионов, однако после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года выбрал путь предателя и переметнулся на сторону оккупантов. И это после того, как в 2014 году ему с семьей пришлось спасаться из Мариуполя, поскольку его район сильно обстреливали боевики.

"24 января под градами я буквально чудом вывез семью из Мариуполя, на текущей неделе я перевез и свои вещи, поэтому пока будем проживать в Бердянске. Большое спасибо местным спортсменам, заслуженному тренеру Украины Александру Савону, что предоставили возможность тренироваться", – заявлял в феврале 2015 Удачин.

При этом дочь Удачина Мария до полномасштабного вторжения занималась художественной гимнастикой, готовилась под руководством тренера ДЮСШ Дерюгиных и хвасталась фото с лидером сборной Украины Викторией Оноприенко.

Однако все это не помешало тяжелоатлету в 2022-м стать предателем, хотя российские оккупанты ровняли с землей его родной Мариуполь.

"С самого начала проведения специальной военной операции мы в Мариуполе на семейном совете приняли решение, что переезжаем в Российскую Федерацию. Огромная благодарность Евгению Анатольевичу Михайлову за помощь в получении документов. Меня очень сильно поддержали Михаил Заргарян, Артем Иванов. Когда в тебя так верят, хочется отблагодарить людей", – заявлял Удачин пропагандистским СМИ.

В итоге тяжелоатлет вместе с семьей сбежал в Крым, где с сентября 2022 года работает тренером-преподавателем по тяжелой атлетике в училище олимпийского резерва имени Ярового в селе Краснолесье под Симферополем.

На юниорском чемпионате России 2023 года ученики из училища Удачина завоевали 10 медалей. А бывший украинец получил приз лучшего тренера полуострова по тяжелой атлетике. Тогда как в Украине его лишили звания заслуженного мастера спорта.

А сын тяжелоатлета занимается в крымском хоккейном клубе "Легион".

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