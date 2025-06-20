В Киеве день рождения легенды бокса Завьялова отметили финалом турнира за звание чемпиона: кто получил титул

В Киеве завершился финальный этап соревнований среди боксеров за звание чемпиона Украины и WBC Ukraine. Победителем в тяжелом весе (до 90,7 кг) стал Рамазан Муслимов. Финал был приурочен ко дню рождения легенды мирового и украинского спорта, президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Михайловича Завьялова.

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На 87-ю годовщину выдающегося тренера собрались его воспитанники, коллеги и друзья. Завьялов лично присутствовал на финальных поединках, тепло поздравляя участников и гостей. К нему подходили как действующие спортсмены, так и ветераны спорта, чтобы выразить благодарность: "Мы у Вас учились не только боксировать, но и достойно жить".

Организаторы чемпионата подчеркнули, что фигура Михаила Михайловича является примером стойкости, чести и преданности делу, а его путь – это не только история одного тренера, а эпоха украинского бокса. Почетный президент Федерации бокса Украины Владимир Костерин подчеркнул, что благодаря авторитету господина Завьялова украинский бокс не только развивается, но и заслуженно приумножает уважение во всем мире: "Михаил Михайлович представитель настоящей элиты Украины, посвятивший свою жизнь стране, служению спорта и воспитанию молодых людей. Собственным примером показывает, как жить достойно, мужественно и с верой в себя, способствовал нескольким поколениям спортсменов реализовать себя в профессиональной и общественной жизни".

На мероприятии вспоминали и павших в российско-украинской войне спортсменов, так вице-президент Федерации бокса Украины Юрий Андрийчук выступил с инициативой создания музея памяти погибших боксеров, отдавших жизнь, защищая Украину: "Бокс – один из самых массовых видов спорта в Украине. Сотни тысяч прошли школу украинского бокса. Это не только спорт, но и школа мужества, дисциплины и патриотизма. Мы должны поддержать их семьи, почтить память павших и сделать все, чтобы их вклад не был забыт. Музей памяти должен стать символом нашей благодарности".

Чемпионат по боксу 2025 продемонстрировал высокий уровень подготовки украинских боксеров и стал площадкой для выявления претендентов на международные победы. Это было событие, объединившее разные поколения, подтвердившее силу традиций и доказавшее, что украинский бокс – это не только спорт, но и школа жизни.

Соревнования организовали украинская чемпионка мира и Европы в профессиональном боксе Алина Шатерникова, заслуженный тренер Украины Олег Кудеров и вся семья профессионального бокса Украины. Поздравили Михаила Завьялова также представители государственных учреждений, городской голова Киева Виталий Кличко, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный, а также другие государственные и спортивные функционеры, выразившие свое уважение к выдающемуся тренеру и его вкладу в развитие украинского бокса и спорта.

Представители ФБУ запланировали следующее торжественное мероприятие – 75-летие одного из первых боксерских залов Киева "Спартак Подол". Именно в этом зале тренировались несколько поколений спортсменов, прославлявших Украину на международной арене. На символический юбилей были приглашены Михаил Завьялов и все, кто чтит украинский бокс и спортивное наследие столицы.