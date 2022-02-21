Украинские райдеры из сноукайтинга самые лучшие: наша сборная блестяще выступила на кубке мира в Италии

С 17 по 20 февраля 2022 года в итальянской Роккаразо состоялся финальный этап кубка мира по сноукайтингу, где украинская сборная блестяще выступила, заняв все ступени пьедестала в дисциплинах лыжи и сноуборд.

Об этом сообщила Федерация кайтбординга и серфинга Украины на своей странице в Facebook.

Так, по итогам двух этапов Кубка в мужской лыжной дисциплине первые четыре места завоевали наши спортсмены, а в дисциплине сноуборд украинцы заняли первое и второе места.

В женских выступлениях украинские спортсменки также среди наилучших: второе место в дисциплине лыжи и второе и четвертое места в дисциплине сноуборд.

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Руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко поздравил украинскую сборную с блестящим выступлением.

"Это очень показательный результат, свидетельствующий о мощном профессиональном сообществе экстремальных видов спорта в Украине.Гордимся нашими спортсменами. Они достойно представляют нашу страну", – написал Кирилл Шевченко в Facebook.

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