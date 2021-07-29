Украине нужны детские шахматные турниры со значительным призовым фондом, – Кавылин

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Спорт
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Кавилин считает необходимым проводить регулярные шахматные чемпионаты среди детей с обязательным значительным призовым фондом

Президент областной федерации шахмат Алексей Кавылин считает необходимым проводить регулярные шахматные чемпионаты среди детей с обязательным значительным призовым фондом и без вступительных взносов от участников.

Об этом сообщила его пресс-служба через несколько дней после шахматного турнира среди детей не старше 16 лет Kyiv Chess Open (U16).

В Украине, чтобы принять участие в турнире из участников собирается членский взнос, и только тогда участник допускается к турниру

"В Украине, чтобы принять участие в турнире с участников собирается членский взнос, и только тогда участник допускается к турниру. Участники должны приходить чуть ли не со своими досками и шахматами. Мне захотелось на примере Киевской областной федерации шахмат поменять ситуацию к лучшему", – говорит Алексей Кавылин.

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Это побудило его вместе с украинскими меценатами организовать турнир нового формата — без вступительных взносов, с призовым фондом в 200 000 гривен.

"Мы решили — призовой фонд должен быть значительным, скажем 200 000 гривен, организация на уровне мирового стандарта и никаких (за участие — ред.) взносов", – говорит Алексей Кавылин.

Также важным было, чтобы любой ребенок-шахматист в возрасте до 16 лет мог подать заявку для рассмотрения к участию.

Игру оценивали ведущие судьи Украины и международные арбитры

"В турнире приняли участие более 130 юных шахматистов в возрасте от 8 до 16 лет со всей Украины. Все участники турнира — квалифицированные игроки от 1 разряда, среди них также есть чемпионы и призеры Украины, призеры первенств Европы и мира в различных возрастных категориях. Игру судили ведущие судьи Украины и международные арбитры", – рассказывает президент федерации, обращая внимание, что в целом было подано более 200 заявок на участие.

Подобное внимание со стороны шахматистов убедило Алексея Кавылина в том, что украинские спортсмены требуют ежегодного проведения подобных соревнований.

Кавилин уверен, что украинские спортсмены требуют ежегодного проведения подобных соревнований.

"Я хочу, чтобы юные талантливые шахматисты имели возможность постоянно совершенствовать свою игру, представляли Украину на мировых турнирах и соревновались с лучшими соперниками по всему миру. Именно такие турниры дадут толчок к развитию шахмат в Украине и открытию новых шахматных звезд", – говорит он.

Он убежден — развитие именно детских шахмат является наиболее важным, поскольку подобные турниры помогают с детства воспитывать интеллектуальную элиту страны.

Кроме того, детские шахматы наиболее интересны с позиции зрителя — искренности эмоций участников и азарта борьбы.