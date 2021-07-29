Украине нужны детские шахматные турниры со значительным призовым фондом, – Кавылин

Президент областной федерации шахмат Алексей Кавылин считает необходимым проводить регулярные шахматные чемпионаты среди детей с обязательным значительным призовым фондом и без вступительных взносов от участников.

Об этом сообщила его пресс-служба через несколько дней после шахматного турнира среди детей не старше 16 лет Kyiv Chess Open (U16).

"В Украине, чтобы принять участие в турнире с участников собирается членский взнос, и только тогда участник допускается к турниру. Участники должны приходить чуть ли не со своими досками и шахматами. Мне захотелось на примере Киевской областной федерации шахмат поменять ситуацию к лучшему", – говорит Алексей Кавылин.

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Это побудило его вместе с украинскими меценатами организовать турнир нового формата — без вступительных взносов, с призовым фондом в 200 000 гривен.

"Мы решили — призовой фонд должен быть значительным, скажем 200 000 гривен, организация на уровне мирового стандарта и никаких (за участие — ред.) взносов", – говорит Алексей Кавылин.

Также важным было, чтобы любой ребенок-шахматист в возрасте до 16 лет мог подать заявку для рассмотрения к участию.

"В турнире приняли участие более 130 юных шахматистов в возрасте от 8 до 16 лет со всей Украины. Все участники турнира — квалифицированные игроки от 1 разряда, среди них также есть чемпионы и призеры Украины, призеры первенств Европы и мира в различных возрастных категориях. Игру судили ведущие судьи Украины и международные арбитры", – рассказывает президент федерации, обращая внимание, что в целом было подано более 200 заявок на участие.

Подобное внимание со стороны шахматистов убедило Алексея Кавылина в том, что украинские спортсмены требуют ежегодного проведения подобных соревнований.

"Я хочу, чтобы юные талантливые шахматисты имели возможность постоянно совершенствовать свою игру, представляли Украину на мировых турнирах и соревновались с лучшими соперниками по всему миру. Именно такие турниры дадут толчок к развитию шахмат в Украине и открытию новых шахматных звезд", – говорит он.

Он убежден — развитие именно детских шахмат является наиболее важным, поскольку подобные турниры помогают с детства воспитывать интеллектуальную элиту страны.

Кроме того, детские шахматы наиболее интересны с позиции зрителя — искренности эмоций участников и азарта борьбы.