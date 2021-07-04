Это не помогает ни в политике, ни в экономике, ни в спорте. Американские президенты не обращаются к своим спортсменам перед каждым матчем в любом виде спорта. Зачем президент Зеленский решил подбодрить игроков сборной Украины по футболу для меня лично удивительно. Это скорее навредило, чем помогло.

Нечто подобное мы наблюдали на протяжении всей советской истории, когда спорт отражал политику страны и каждая победа сборной СССР, что по хоккею, что по футболу или другим видам спорта воспринималась, как победа всего СССР. Вероятно, президент Зеленский вырос именно оттуда, где спорт и политика неотделимы. Это печально.

Как только что заявили в Белом доме – президент Байден не поедет на Олимпийские игры в Токио, однако он "болеет" за сборную Соединенных Штатов. Тем не менее, он не позвонил ни одному тренеру команды США и не встречался ни с кем из спортсменов. То, что главы государств приветствуют победы своих спортсменов на значимых соревнованиях, как Олимпийские игры или чемпионаты мира, – это нормально. Ненормально возводить спорт в ранг политики.

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Проигрыш Украины сборной Англии был закономерен. Только самые отчаянные оптимисты ждали чуда, которого не произошло. Точно также, как сборная СССР по футболу проигрывала сборной Бразилии с Пеле. Нельзя перепрыгнуть через голову. Можно и нужно верить в победу, но нельзя верить в чудо. Надо работать, а не заниматься шапкозакидательством.

В России привыкли к победам советских времен, когда профессионалы выдавались всему миру, как любители. Как только эти ограничения сняли и профессионалы Запада начали соревноваться с советскими, а потом и с российскими спортсменами на равных, пошла полоса неудач и проигрышей советских и российских спортсменов.

Сегодня президент Путин продолжает традиции советских времен и ставит перед спортсменами РФ невыполнимые задачи. Отсюда выросла проблема с употреблением стимулирующих препаратов, что привело в итоге к запрету российским спортсменам выступать на целом ряде соревнований, включая Олимпиаду.

Надеемся, что Украина не дойдет до этого – любыми средствами вырвать победу, чтобы кричать на весь мир о преимуществе своей страны над всеми и вся.

Спорт и политика должны быть разделены. Если они начинают срастаться, то будет проигрывать и спорт, и политика. Обещание баснословных гонораров за победу тоже не поможет. Спортсмен не в состоянии сделать больше, чем то, на что он способен. Пообещайте любому миллион долларов за преодоление планки выше 3 метров, вы не найдете такого человека. Это априори, которое должны понимать все политики, если они политики.

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