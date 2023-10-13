'Целый подъезд упадет': бывший игрок сборной вернулся в Запорожье из Латвии и тренируется под сирены

В то время, когда многие топовые баскетболисты во время полномасштабной войны в Украине подыскивают себе выгодные варианты за границей, форвард Александр Сизов вернувся из Латвии в прифронтовое Запорожье, чтобы защищать цвета местного клуба. Бывший игрок сборной живет в панельке, которая "сложится", если в нее что-то прилетит, и еще не покупал генератор, несмотря на угрозы осенне-зимних обстрелов.

В комментарии OBOZ.UA Александр отметил, что соскучился по родине и сейчас ему хочется помогать стране хотя бы так – выходя на площадку. Хоть и скучает по своей семье.

"Хочется передать опыт молодым игрокам, развивать баскетбол в Украине, чтобы люди смотрели и отвлекались от войны. Задача "Запорожья" на сезон – пытаться побеждать в каждой игре. Хотим быть в топ-6, а там – посмотрим. А среди фаворитов, конечно, "Будивельник", "Днепр" и, я считаю, что по составу это Черкассы", – рассказал Сизов.

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Когда Александру предложили вернусь в "Запорожье", он думал не очень долго – два дня: "Останавливала только война и безопасность моей семьи, то, что они не со мной. Они сейчас находятся в Латвии. И это для меня большой минус. А в остальном – мне тут нравится. У меня была возможность сравнить. И я не могу говорить, что в Европе плохо, но дома всегда лучше".

По сути перед баскетболистом стоял выбор, возвращаться и заниматься своим делом или забывать о баскетболе и устраиваться за границей разнорабочим. Александр выбрал спорт и уже привык к подготовке в прифронтовом городе под звуки тривоги.

"У нас много сирен, к сожалению, бывают и прилеты. Но приходится тренироваться даже тогда, когда звучит тревога, потому что если каждый раз будем выходить и где-то прятаться, то мы не сможем тренироваться и вообще ничего не сможем делать, потому что она включается по 7 раз на день. А все остальное – так, как и было. В своем режиме занимаемся тактикой, физической подготовкой. Все по-прежнему", – заметил Сизов.

"Я считаю, если ты адекватный человек, то, конечно, не будешь ходить там по клубам и тому подобное, искать какие-нибудь приключения и развлечения. К примеру, у меня жизнь такая: тренировка, дом, магазин. Вот и все", – рассказал Александр о своем обычном дне.

При этом в доме баскетболиста нет укрытия: "Может, где-то два километра до ближайшей школы. Там есть укрытие. Правило двух стен? Да, но я живу в панельке. И если что-нибудь попадет, то там целый подъезд упадет. Я не скажу, что искал что-то особенно – с паркингом там и так далее. Поэтому, что есть, то есть".

Несмотря на угрозу российских обстрелов, Сизов еще не покупал генератор: "Нет, только пауэрбанк".

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