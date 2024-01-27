Знаменитая украинская теннисистка потрясла своим платьем с разрезами. Фото

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (№37 WTA) взывала фурор у подписчиков в своем Instagram. 21-летняя киевлянка снялась в роскошном вечернем наряде, спровоцировав бурю комментариев.

Видео дня

Костюк после Australian Open решила немного отдохнуть в одном из ресторанов Мельбурна. Украинка для этого оделась в ярко-красное платье, с вырезами по бокам.

Фанаты не смогли сдержать эмоций, назвав Марту "потрясающей".

"Тут полный пакет! Личность, ум, мудрость, скромное самосознание. Она постоянно становится все лучше и лучше на корте. Я вижу титулы Большого шлема в будущем, если она будет также тренироваться", – пишут болельщики.

OBOZ.UA предлагает своим читателям насладиться и другими фотографиями нашей знаменитой соотечественницы.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января Костюк в 1/4 финала Australian Open проиграла американке Коко Гофф (6:7(6), 7:6(3), 2:6). После этого Марта дала эмоциональное интервью, рассказав об обстреле Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!