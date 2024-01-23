'Понимала, что будет большой ракетный обстрел'. Костюк рассказала, о чем ей писали из Киева, когда она играла на Australian Open. Видео

Четвертая ракетка Украины Марта Костюк (№37 WTA) дала эмоциональную пресс-конференцию после своего поражения в 1/4 финала Australian Open проти Коко Гофф (6:7(6), 7:6(3), 2:6). 21-летняя киевлянка еще до выхода на корт понимала, что в тот момент, когда она будет играть на другом конце планеты, ее родину будет обстреливать Россия.

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Костюк процитировала своих приятелей, которые признавались, что параллельно с ее матчем следили за ситуацией в столице.

"Перед матчем я читала новости. Я понимала, что скорее всего снова будет большой ракетный обстрел. Когда выходила на корт смотрела новости...Я еще не знала, сколько было прилетов, так как это вот только случилось. Я писала людям из Киева. Спрашивала "Как вы?". Они сказали: "Мы смотрели твой матч и то, куда летят ракеты", – заявила Марта.

Наша теннисистка в очередной раз сделала акцент, что в Украине по прежнему идет война.

"Мои родители еще там. Моя сестра там. Это все продолжается. Ничего не закончилось", – отметила Костюк.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ во вторник, 23 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, погибла женщина, среди пострадавших – ребенок.

Ранее британская журналистка Кенди Рид, комментируя на телеканале Eurosport матч на Australian Open между Костюк и россиянкой Марией Тимофеевой (№170 WTA), назвала последнюю представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

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