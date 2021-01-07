Знаменита українська тенісистка попалася на допінгу

Друга ракетка України Даяна Ястремська здала позитивний тест на допінг, повідомляє antidoping.itftennis.com.

Звинувачення в порушенні антидопінгових правил спортсменці було пред'явлено 22 грудня 2020 року. Ястремська відсторонена від змагань з 7 січня 2021 року. Водночас тенісистка може звернутися до голови Незалежного трибуналу, скликаного для слухання її справи, але до нинi цього не зробила.

"Кілька днів тому Міжнародна тенісна федерація (ITF) повідомила, що я здала позитивний тест на наявність местеролона. Я чітко заявляю, що ніколи не приймала препарати, що поліпшують працездатність або заборонені речовини. Я вражена і шокована, особливо з огляду на те, що за два тижні до цього тесту (9 листопада 2020 року) я здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього я зробила паузу в тренуваннях, щоб відпочити перед початком нового сезону", – прокоментувала ситуацію Даяна.

В аналізах знаменитої української тенісистки були виявлені метаболіти местеролона. Местеролон – це речовина, що входить до переліку заборонених в списку WADA 2020 року (анаболічні агенти).

Є синтетичним аналогом чоловічого статевого гормону тестостерону. Местеролон має властивості тестостерону, але на відміну від нього не інактивується в печінці при прийомі всередину.

Местеролон є андрогенним засобом. Стимулює розвиток чоловічих статевих органів і вторинних статевих ознак, посилює лібідо і потенцію, надає анаболічну дію. Застосовується при лікуванні чоловічого безпліддя.

20 річна Ястремська є переможницею трьох турнірів WTA в одиночному розряді; фіналістка одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Wimbledon 2016).

У рейтингу WTA займає 29-е місце (1925 очок).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ястремська в кінці минулого року перехворіла коронавірусів у важкій формі.