'Заткнись, осел!' Известная российская теннисистка-чемпионка слетела с катушек на турнире в Ухане. Видео

Девятая ракетка России Вероника Кудерметова (№63 WTA) отметилась дикой выходкой во втором круге турнира WTA 1000 в китайском Ухане. 27-летняя уроженка Казани во время матча Беатрис Хаддад‑Майе сорвалась на своего мужа.

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У победительницы Итогового турнира WTA в парном разряде (2022) совсем не клеилась встреча с теннисисткой из Бразилии. Проиграв вчистую первый сет, Кудерметова пыталась зацепиться за вторую партию, но начала допускать ошибки. В этот момент супруг (и одновременно тренер) Сергей Демехин попытался внести изменения в игру своей возлюбленной, но услышал в ответ "Заткнись, осел!".

В итоге поединок завершился поражением: 1:6, 4:6. За выход в четвертьфинал соревнований Хаддад‑Майя поспорит с Магдаленой Френх из Польши.

Сергей старше Вероники на 13 лет. Они встретились, когда ей было 15, и она еще играла юниорские турниры. В 2017 году пара расписалась.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вторая ракетка России Андрей Рублев распсиховался после сенсационного вылета с Открытого чемпионата Англии по теннису. 26-летний москвич при счете 1:3 в третьей партии сделал очень неточный удар, после которого в ярости начал бить себя по колену ракеткой, выкрикивая что-то в адрес трибун.

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