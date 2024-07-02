Знаменитый российский теннисист слетел с катушек на Wimbledon, разбив себя до крови. Видео

Вторая ракетка России Андрей Рублев (№6 ATP) вылетел с Открытого чемпионата Англии по теннису. 26-летний москвич в 1-м круге Wimdleon сенсационно проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье, занимающему 122-е место в мировом рейтинге – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7(5).

Видео дня

Проиграв первый сет Рублев смог собраться и добыть тяжелую победу во втором, сравняв счет по сетам, однако затем с ним случился нервный срыв.

При счете 1:3 в третьей партии россиянин сделал очень неточный удар, после которого просто слетел с катушек. Теннисист в ярости начал бить себя по колену ракеткой, выкрикивая что-то в адрес трибун.

Позже камеры показали нейтрального теннисиста с российским паспортом, у которого текла кровь с колена.

В комментариях российские болельщики возмущены такими действиями своего соотечественника, называя его "истеричкой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!