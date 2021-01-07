Ястремская о положительном допинг-тесте: я поражена и шокирована

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала у себя в соцсетях новость о положительном тесте на допинг.

29-я теннисистка мира призналась, что шокирована, заявив, что никогда не принимала препараты улучшающие работоспособность или запрещенные вещества.

"Я поражена и шокирована, особенно учитывая, что за две недели до этого теста (9 ноября 2020 года) я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого я сделала паузу в тренировках, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона", – прокомментировала ситуацию Даяна.

Ястремская прокомментировала допинг-скандал Instagram Даяны Ястремской

Ястремская предположила, что этот препарат мог попасть в ее организм случайно, будучи в составе чего-то другого.

Теннисистку проинформировали, что местеролоном лечат бесплодие у мужчин, а у женщин он может вызвать много побочных эффектов.

По словам Ястремской, наличие этого вещества в столь низкой концентрации может означать, что оно могло попасть в организм случайно, находясь в составе чего-то другого.

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"Сейчас я работаю со своей командой, и поверьте, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя", – подытожила Ястремская.

Напомним, что Даяна в декабре 2020-го в тяжелой форме перенесла коронавирус.